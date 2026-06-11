La musica che racconta ritmi e colori del sud del mondo

Milano si prepara a lasciarsi contagiare dall'energia, dai colori e soprattutto dalle sonorità del "pianeta" latinoamericano. Da stasera, fino al 15 agosto, torna il "Milano Latin Festival", una delle manifestazioni estive più amate e longeve dagli aficionados della musica del sud del mondo, capace negli anni di trasformarsi da semplice evento musicale a vero e proprio fenomeno culturale e aggregativo. La rassegna, ospitata nell'area del Mind Milano Innovation District a Rho Fiera Milano, si è affermata come un appuntamento fisso dell'estate cittadina grazie alla sua capacità di unire spettacolo, tradizioni, gastronomia e incontri interculturali. Un successo costruito nel tempo, che richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori provenienti non solo dalla Lombardia, confermando Milano come uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati di musica latinoamericana. Per oltre due mesi il villaggio diventa un luogo di incontro tra comunità diverse, dove musica e danza si intrecciano con la scoperta delle tradizioni popolari, dell'artigianato e delle specialità gastronomiche provenienti da Paesi come Perù, Brasile, Messico, Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador e Repubblica Dominicana. Il cuore pulsante resta il programma musicale, che propone una line-up di grande richiamo, capace di mettere insieme star internazionali, protagonisti della scena urban latina e artisti simbolo della tradizione musicale del continente. Tra gli appuntamenti più attesi il concerto di Camilo, il 19 giugno. Il cantautore colombiano, tra gli artisti latini più popolari degli ultimi anni, porterà sul palco i successi che gli hanno consentito di conquistare il pubblico internazionale. Grande attesa anche per Ozuna, superstar mondiale del reggaeton, che si esibirà il 28 giugno, promettendo una serata ad alto tasso di energia. Luglio sarà il mese dei grandi nomi. Il 3 luglio saliranno sul palco due autentiche leggende della musica latina: Ruben Blades, maestro della salsa e voce storica della musica panamense, ed Elvis Crespo, interprete di alcuni dei brani merengue più celebri degli ultimi decenni. Il giorno successivo sarà la volta di Nicky Jam, uno degli artisti che hanno contribuito alla diffusione globale del reggaeton. Tra gli eventi di punta figurano anche il concerto del 9 luglio con Myke Towers, Omar Courtz e Mora, protagonisti della nuova scena urban internazionale, e quello dell'11 luglio con i Grupo Frontera, formazione che sta riscuotendo enorme successo grazie alla fusione tra musica regionale messicana e sonorità contemporanee.

Il pubblico più legato alle radici storiche della musica latinoamericana potrà invece assistere alle esibizioni di Los Van Van, leggendaria orchestra cubana in programma il 20 giugno, di Tito Nieves il 26 giugno e di Eva Ayllón, autentica ambasciatrice della musica criolla peruviana, il 25 luglio.