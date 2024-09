Addio a Caterina Valente, il suo "Bongo Cha Cha Cha" fece ballare il mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

È scomparsa lo scorso 9 settembre, ma se n'è avuta notizia solo ora, la cantante e attrice Caterina Valente. A darne notizia la sua pagina ufficiale di Facebook: “ Caterina Valente, cantante, chitarrista, ballerina italo/francese nominata ai Grammy è morta pacificamente di cause naturali nella sua casa di Lugano in Svizzera. Aveva 93 anni. Per quanto riguarda i desideri del defunto, i funerali si sono svolti nella massima privacy e non ci saranno altre cerimonie o memoriali. Vi chiediamo di rispettare la privacy dei familiari e amici in questo momento così delicato ".

La regina della bossanova

Un'interprete straordinaria, considerata da tutti la regina della bossanova; il suo brano Bongo Cha Cha Cha, recentemente tornato di moda grazie al remix dei Goodboys, fece il giro del mondo regalandole grande notorietà. Era nata a Parigi nel 1931 in una famiglia di artisti italiani e fin da piccola aveva respirato l'arte, tanto da iniziare giovanissima nei club parigini come cantante jazz.

I favolosi anni '50

Il successo per lei arrivò grazie ad alcune hit internazionali che, negli anni Cinquanta, fecero il giro del mondo. Malagueña e The Breeze and I, solo per citarne alcune del suo immenso repertorio. Un'artista poliglotta che nella sua carriera ha inciso in nove lingue diverse diventando molto famosa anche negli Stati Uniti, grazie alle collaborazioni con grandi artisti come Perry Como e Dean Martin.

I rimi latinoamericani nel sangue

A lei il grande onore di essere stata una delle prime a diffondere i ritmi latinoamericani in Europa, come samba e bossa nova. Ma per lei non solo musica, negli anni '60 partecipò anche a numerosi programmi televisivi come Bonsoir Caterina ma anche l'Italiano Bentornata Caterina dove duettò molto spesso insieme a Mina.

Il suo "Bongo Cha cha cha"

Nel 1959 uscì la sua hit più famosa, Bongo Cha Cha Cha, che divenne un grande successo anche a lungo termine.

Generazioni intere la conoscono anche grazie al traino del film "", che ha fatto diventare virale il brano anche tra i giovanissimi. Il brano è stato poi ripreso anche dal gruppo inglese Goodboys che hanno realizzato un nuovo remix, riscuotendo sempre un grande successo.