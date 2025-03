Morto Dandy Bestia, cofondatore e chitarrista degli Skiantos

Dandy Bestia in una recente immagine tratta da un video Facebook

Se n'è andato oggi 16 marzo, all'età di 72 anni, Fabio Testoni, meglio conosciuto come Dandy Bestia, chitarrista e cofondatore della storica band rock demenziale Skiantos. A darne notizia Oderso Rubini fondatore prima della Harpo’s Bazar, poi della fondamentale etichetta alternativa Italian Records.

Chi era il chitarrista

Avrebbe compiuto 73 anni e luglio e fin da giovanissimo ebbe una vera e propria passione per la chitarra. Si racconta che nel 1965, all’età di 13 anni, scappò di casa per assistere a un concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano. Il debutto degli Skiantos risale al 1977, e il loro primo album segnò una vera rivoluzione nel panorama musicale: con la loro musica e le loro performance uniche. Gli Skiantos diedero vita a un nuovo genere che rimase leggendario nel rock italiano, tanto che nel 2022, durante il suo programma radiofonico sulla BBC, Iggy Pop ha trasmesso “Eptadone”, una canzone degli Skiantos, sottolineando che “ se ne è accorto 40 anni dopo, meglio tardi che mai ”.

Le collaborazioni

La sua "arte" non solo con la band, ma collaborò anche con grandi artisti italiani come Lucio Dalla, Ron, Orietta Berti, Francesco Guccini e Vasco Rossi, anche se la sua carriera è indissolubilmente legata agli Skiantos con cui realizzò 12 album e scritto decine di successi.

La storia del gruppo

Testoni aveva fondato la band con il cantante Roberto “Freak” Antoni, nel 1975; ne era uscito nel 1979 ma aveva partecipato poi alle varie reunion nei decenni successivi. Testoni aveva suonato nella band fino a poco tempo fa, anche se non aveva partecipato al tour in corso in questi mesi. Suo fratello minore Luca era a sua volta chitarrista del gruppo dagli anni Novanta.

La band cult

Gli Skiantos sono stati senza dubbio una band di culto degli anni '70 che fecero dell'originalità la loro bandiera.

Furono tra i più importanti e citati nel primo periodo del punk in Italia ed precursori oltre che espressione del movimentouna delle esperienze fondamentali della sinistra giovanile extraparlamentare di quel periodo. Kinotto del 1979, che conteneva tra le altre “Mi Piaccion Le Sbarbine” e “Gelati”, fu il loro disco di maggior successo, uscito l’anno prima che Antoni lasciasse una prima volta il gruppo.