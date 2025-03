"Come Albano e Romina? Lo speriamo da sempre"

Ascolta ora 00:00 00:00

Coma-Cose, dopo Sanremo il vostro brano Cuoricini è tra i più trasmessi dalle radio.

Francesca «Ed è una canzone che ci piace tanto».

Sui social girano molti meme. E pure una ex pornostar, Mia Khalifa, l'ha storpiata in «Arancini...».

Francesca «È tutto bellissimo. Qualsiasi storpiatura e critica in realtà ci diverte».

Fausto «Quando fai canzoni così ti metti nell'ordine di idee che rimbalzeranno in tutti i modi».

Se in un post si leggesse che siete i nuovi Albano e Romina ci mettereste un cuoricino sotto?

Francesca «Assolutamente sì, anzi lo speriamo e lo diciamo da sempre».

I Coma-Cose sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano detta California e sono coppia sul palco ma pure nella vita visto che si sono sposati pochi mesi fa a Palazzo Reale a Milano. Si sono conosciuti in un negozio di borse e zaini, lui musicista indie lei scenografa, e dopo poco è nato uno dei gruppi che meglio bilanciano l'idea di ricerca musicale con il successo pop. Dal Sanremo del 2021 arriva Fiamme negli occhi, che è diventato un successo nonostante sia arrivato ventesimo all'Ariston. E la scorsa estate con Malavita si sono giocati il podio dei tormentoni. Anche nell'ultimo Festival non sono andati benissimo, solo decimi, ma la loro Cuoricini è immediatamente entrata nel linguaggio comune e, come succede ai veri successi pop, viene canticchiata, storpiata, imitata, sfruttata in ogni modo. «L'avevamo messo nel conto», dicono loro che annunciano due date evento (il 27 ottobre al Forum di Milano e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma) e poi un periodo tra parentesi, ossia ognuno artisticamente «perso dentro i fatti suoi» come canta Vasco Rossi.

Quindi vi separate?

Fausto «Ma no, Abbiamo fatto tantissimo insieme, è stato fantastico. Ora, dopo aver completato gli impegni con le date e la promozione del disco, sentiamo il bisogno di ricaricare le energie e dedicarci a progetti individuali»

Quindi niente musica?

Fausto «No, anzi, potrebbero uscire nuove canzoni. Ci stacchiamo un attimo per fare cose da soli, anche al di fuori dell'ambito musicale. Magari la pittura, chissà».

Intanto esce il disco Vita fusa. Fusa cosa vuol dire?

Francesca «Noi siamo dei gattari e quindi le fusa sono quelle dei gatti. Ma la vita fusa è simbolo di unione oltre che di grande stress emotivo».

Cosa succede quando i Coma-Cose litigano?

Fausto «Litighiamo come è naturale che sia».

Francesca «Solo che, finito il litigio, io torno come prima. Lui ci mette un po' di più».

Nel disco c'è un brano con un titolo spensierato che inganna, Honolulu.

Francesca «È una storia dolce amara con un finale di speranza. Parla di una persona che esce da una tossicodipendenza. La sentiamo molto nostra anche perché noi siamo scappati da una provincia bella ruspante e abbiamo avuto tanti amici che si sono persi».

Però cantate e scrivete brani per due, non è così facile.

Fausto «Scrivere per due è una croce e una delizia e, oltretutto, è anche molto difficile mantenere quell'aspetto cantautorale che ci piace molto».

Insomma i nuovi Al

Fausto «Anche loro per cantare in due hanno fatto compromessi. Nei dischi senza Al Bano, Romina aveva voce e tonalità che in due non ha poi potuto conservare, dietro ogni coppia c'è un compromesso».