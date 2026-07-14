Bruno Mars riempie San Siro. E prima del concerto mangia la carbonara

"Milano, sono carico e pronto per voi. Ci vediamo stasera! Con amore, Bruno Marsiano". Occhiali da sole, cappello con visiera e due piatti di carbonara e uno di amatriciana, nella famosissima "Osteria della Fortunata". Bruno Mars, icona globale e artista multiplatino, si concede una pausa relax prima del concerto di stasera a San Siro che ha già registrato il tutto esaurito. A dieci anni dalla sua ultima esibizione in Italia, stasera tornerà tra i suoi fan nostrani con "The Romantic tour". Entrambe le date, quella di stasera 14 luglio e quella di domani, sono sold out. Il cantante da 70,4 di stream globali su tutto il suo catalogo, è il primo artista a superare i 3 miliardi di streaming con 5 brani differenti e ha ottenuto oltre 2 miliardi di streams per il nuovo album che ha ufficialmente debuttato al 1° posto della Billboard 200, segnando il suo primo album in assoluto a debuttare in vetta alla classifica.

Pubblicato in tutto il mondo il 27 febbraio 2026, "The Romantic” Include brani come l'esplosiva “I Just Might,” che è diventata il primo debutto di Bruno al 1° posto della Billboard Hot 100, e “Risk It All,” accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Bruno e Daniel Ramos, oltre che il nuovo singolo “On my soul” nella top 10 delle radio italiane. Prodotto da Live Nation, il tour sta attraversando Nord America, Europa e Regno Unito con quasi 40 date, confermandosi tra gli eventi live internazionali più importanti del 2026 e ha segnato con 2,1 milioni di biglietti venduti il record di tour con il maggior numero di biglietti venduti in un singolo giorno. Per l’intera tournée, Bruno Mars è affiancato da Anderson .Paak (DJ Pee .Wee), nove volte vincitore di Grammy e partner artistico dei Silk Sonic. In alcune tappe selezionate sono previsti anche Victoria Monét ( a Milano) , Raye e Leon Thomas.

Nell'ottobre 2022, è diventato il primo artista nella storia della RIAA a guadagnare sei singoli certificati Diamante. A partire dal 2026, ha raggiunto almeno sette certificazioni RIAA Diamante per canzoni tra cui "Just the Way You Are", che ora è la canzone più certificata nella storia con 21x RIAA Platino, "Uptown Funk" (con Mark Ronson), "Grenade", "That’s What I Like", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" e "The Lazy Song".

Il suo album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, è l'album in studio di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica. Ha ottenuto nove singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 e ha trascorso un totale di 30 settimane in cima alla Global 200 con i suoi successi del 2024-2025.