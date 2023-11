"Il mio nome te lo levi dalla bocca". Emis Killa, scontro totale con Fedez: cos'ha detto il rapper

È scontro aperto fra Fedez ed Emis Killa, che in queste ultime ore hanno dato vita a un vero e proprio dissing sul web, affrontandosi su un tema caldo di questi giorni, ossia l'arresto del cantante Shiva. Una faida fra rapper, insomma, che non ha risparmiato attacchi e critiche asprissime.

Fedez parla del caso Shiva

Tutto sembra essere partito da una recente puntata del podcast Muschio Selvaggio. Intervistando Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, Fedez ha approfittato dell'occasione per affrontare anche il caso di Shiva (Andrea Arrigoni), rapper italiano finito in manette per tentato omicidio a seguito di una sparatoria. Sentendosi evidentemente toccato in quanto rapper, Fedez ha mostrato preoccupazione per un fenomeno, quello delle faide fra rapper, che fino a poco tempo fa appartenevano sono all'America, ma che adesso sembra arrivato anche in Italia. Ormai la cronaca nostrana è infatti piena di episodi riconducibili a rivalità fra gruppi.

"Non solo abbiamo importato la musica e lo stile, ma anche gli scazzi" , ha commentato il cantante con amarezza. "È successa una cosa strana. Che tutta, o almeno una parte preponderante della scena rap italiana ha avuto questo moto spontaneo nel dimostrare il dispiacere per l'arresto di un loro amico, che ci può stare, ma mi pare Emis Killa abbia detto che è nelle grinfie dello Stato" , ha aggiunto il rapper. "Immagini un ragazzino che segue tutta la scena rap e vede non solo ragazzini, ma anche gente che ha 30, 40, anche 50 anni, che magari hanno famiglia e figli, dire Shiva Libero come se fosse un Julian Assange. Questa cosa può portare a una percezione totalmente sbagliata del mondo, secondo me".

Un presa di posizione chiara, e un attacco neppure tanto velato a un certo collega, vale a dire Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli. Sentendosi tirato in causa, il 33enne ha voluto rispondere a Fedez per le rime.

"Stai con gli influencer"

Emis Killa, così come i colleghi Lazza e Gue Pequeno, aveva espresso solidarietà nei confronti di Shiva, da qui la critica di Fedez. Nello specifico, il rapper 33enne si era detto neutrale per quanto concerne le faide fra gruppi, ma aveva affermato di provare dispiacere nel sapere dell'arresto di un giovane artista di talento (Shiva).