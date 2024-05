Concerto del Primo Maggio: gli artisti, la scaletta, gli orari e dove vederlo

Si svolgerà per la prima volta all'interno dell'antico Circo Massimo il tradizionale Concerto del Primo Maggio. A poco più di ventiquattro ore dall'avvio della seguitissima kermesse musicale tutto è pronto per accogliere la fiumana di giovani e meno giovani che si riverserà nella Capitale. Uno dei luoghi storici simbolo della città si trasformerà, per un giorno, in una moderna arena sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. A presentare l'evento canoro quest'anno è il duo composto da Noemi ed Ermal Meta. L'apertura del concerto vedrà Big Mama prendere il comando delle operazioni, in una performance esclusiva per Rai Play. Poi, i presentatori daranno il via alle esibizioni live dalle 15.15, trasmesse in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, con una pausa per i telegiornali dalle 19 alle 20.

I presentatori e gli artisti

"Sono onorata di salire su questo palco che non porta solo la musica, ma è un faro sulla realtà e su temi tanto importanti. Spero di essere all'altezza" , ha dichiarato Noemi. Anche Ermal Meta sente forte il peso della responsabilità. Il cantante ha aggiunto: "Posso affermare che il palco del Primo Maggio è il più importante che abbiamo in Italia, dove la musica non è solo spettacolo ma veicola messaggi attraverso il suo potere sottile di penetrazione" . Saranno circa 50 gli artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura che si alterneranno in oltre dieci ore di esibizioni dal vivo e parole. Ogni cantante sarà introdotto da una foto personalmente selezionata, un'istantanea che racchiude l'anima stessa dell'artista, un riflesso del suo stato d'animo e del suo intento. Si aggiunge come ospite l'etologa, antropologa e scrittrice Jane Goodall che evidenziaerà l'importanza di temi come la sostenibilità e la responsabilità sociale.

La scaletta

Sull'ordine di uscita degli artisti si sta ancora lavorando, ma i nomi si conoscono tutti. Questa la lineup (in rigoroso ordine alfabetico) dell'evento che prova ogni anno a intercettare e raccontare linguaggi e istanze del panorama musicale attuale italiano. Si esibiranno:

Achille Lauro Alda Anna Castiglia Ariete Big Mama Bloom Caffellatte & Giuze Chiamamifaro Coez & Frah Quintale Colapesce Dimartino Cor Veleno Cosmo Dargen D'Amico Ditonellapiaga Ermal Meta Ex-Otago, Geolier La Municipal La Rappresentante di lista Leo Gassmann Lina Simons Mahmood Malika Ayane Maria Antonietta e Colombre Mazzariello Mille Morgan Motta Negramaro Noemi Olly Piero Pelù Piotta Rosa Linn Rose Villain Santi Francesi Stefano Massini e Paolo Jannacci Tananai Teseghella Tripolare Tropico Ultimo Uzi Lvke Vale Lp.

L'apertura ci sarà alle ore 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis.

Come seguire l'evento in Tv e radio

La kermesse verrà trasmessa interamente in diretta televisiva, prima su RaiPlay, alle 13.15, con l'opening condotto da Big Mama, poi dalle 15.15 a mezzanotte inoltrata su Rai 3 (e Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia). Il concertone del Primo Maggio anche quest'anno sarà reso pienamente accessibile da Rai Pubblica Utilità. A partire dalle ore 15, e per tutta la durata del concerto, sulla pagina 777 di Televideo saranno disponibili i sottotitoli realizzati in diretta dallo studio di Saxa Rubra. Dalle ore 20, invece, l'audiodescrizione, attivabile sul canale audio dedicato e in streaming su Rai Play, permetterà anche alle persone cieche di conoscere i dettagli legati alle luci, alla scenografia, agli abiti, ai movimenti di artisti e conduttori sul palco.

La viabilità per chi seguirà il concerto dal vivo

Il Comune di Roma ha previsto la deviazione delle corse di alcuni bus e diverse chiusure domani in centro per il Primo Maggio. Nell'area interessata al concerto già dalle 20 di stasera saranno parzialmente chiuse al traffico via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via Ara Massima di Ercole e via della Greca. Dalle 6 di domattina saranno invece chiuse anche via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino (nel tratto e verso tra piazza dell'Emporio e via Santa Maria in Cosmedin), via Santa Maria in Cosmedin, tra lungotevere Aventino e via della Greca, via di San Gregorio, via Terme di Caracalla (corsia centrale) e viale Aventino. Come fa sapere Roma Servizi per la mobilità gli aggiornamenti saranno in tempo reale su romamobilita.it e atac.roma.