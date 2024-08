Le date, il prezzo dei biglietti e i pacchetti premium: quanto costerà vedere gli Oasis

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per il ritorno degli Oasis. A quindici anni di distanza dal brusco scioglimento, tra litigi e dissapori, Liam e Noel Gallagher hanno deciso di tornare a suonare insieme, ufficializzando un tour lungo diciassette date tra Gran Bretagna e Irlanda. Inizialmente il progetto prevedeva quattordici concerti, ma nelle scorse ore – a causa di una “richiesta senza precedenti” – sono state aggiunte tre tappe. I concerti si terranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino tra il 4 luglio e il 17 agosto 2025 ed è già partita la caccia ai biglietti.

Le date

Entrando nel dettaglio delle date dei concerti degli Oasis, i primi due si terranno a Cardiff, al Principality Stadium, il 4 e il 5 luglio. Appuntamento a Manchester, a Heaton Park, il 11-12-16-19-20 luglio. Poi cinque concerti al Wembley Stadium di Londra: 25-26-30 luglio e 2-3 agosto. La band britannica si sposterà successivamente in Scozia, per esibirsi al Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo l’8, il 9 e il 12 agosto. Gli ultimi due appuntamenti si terranno a Dublino, al Croke Park, il 16 e il 17 agosto. Questo il 2025 degli Oasis, ma non è finita qui: i fratelli Gallagher nel 2026 organizzeranno un tour mondiale, ma le date verranno rese note nei prossimi mesi.

I biglietti

La prevendita dei biglietti per i concerti degli Oasis inizierà venerdì 30 agosto. Per partecipare era necessario registrarsi a una lotteria che si è conclusa ieri, alle ore 20.00 italiane. I fortunati, potranno provare ad acquistare i biglietti messi a disposizione che saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo. Attenzione però: chi verrà sorteggiato, non avrà garantito un biglietto. I ticket verranno messi in vendita dalle 10.00 ore italiane di sabato 31 agosto sui circuiti Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie.

I prezzi

I biglietti per assistere al ritorno degli Oasis possono costare tra le 70 e le 500 sterline, ossia tra gli 80 e i 600 euro, escluse le commissioni. I posti più economici sono stati registrati per le date di Cardiff (£73), ma a Manchester per assicurarsi il biglietto meno caro sarà necessario sborsare quasi £148.50. Inoltre, sono stati messi a disposizione dei pacchetti speciali per i fan più sfegatati: disponibili il Premium standing/seat package (previsto un posto in piedi/seduto per lo spettacolo, un articolo di merchandising in edizione limitata e un braccialetto commemorativo) e il Pre-show party & exhibition fan package (previsto un biglietto prioritario, l'accesso alla festa pre-show, l'accesso a una mostra degli Oasis, un oggetto da collezione, merchandising esclusivo, litografia e laminato esclusivi).

Anche in questo caso i prezzi variano a seconda del concerto: il Pre-show party & exhibition fan package a Wembley può costare da £456.25 a £506.25, mentre il Merchandise e exhibition fan package va dai £356.25 ai £406.25.

Simili le cifre di Cardiff: da £455 a £505 per il Pre-show party & exhibition fan package, mentre per il Merchandise e exhibition fan package dai £355 ai £405. Ben più abbordabili i pacchetti a Edimburgo, dove però non sono previsti benefit particolari: il premium standing package costa £216, mentre per il Premium seat package servono £271.