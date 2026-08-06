“Dio è morto” censurata dalla Rai ma trasmessa da Radio Vaticana: la storia del brano simbolo di Guccini

anni '90 Francesco Guccini (Modena, 14 giugno 1940) è un cantautore, compositore, scrittore e attore italiano Nella foto: Francesco Guccini

Tra le canzoni più celebri di Francesco Guccini ce n’è una che, ancora oggi, rappresenta uno dei più grandi paradossi della musica italiana. “Dio è morto”, scritta nel 1965 e resa celebre dall’interpretazione dei Nomadi, venne censurata dalla Rai perché ritenuta blasfema. Eppure, nello stesso periodo, fu trasmessa più volte da Radio Vaticana e, secondo una tradizione ormai consolidata, ottenne anche l’apprezzamento di Papa Paolo VI.

La canzone nata da una copertina di “Time”

L’ispirazione arrivò da una celebre copertina della rivista americana Time, che riportava la domanda “Is God Dead?” (“Dio è morto?”), diventata uno dei simboli del dibattito culturale e filosofico degli anni Sessanta. Guccini trasformò quello spunto in una canzone che raccontava il disagio di un’intera generazione, denunciando il consumismo, l’ipocrisia, la violenza e la perdita dei valori. Non si trattava di un attacco alla religione, ma di una riflessione sulla crisi morale della società e sulla necessità di ritrovare valori autentici.

Perché la Rai la censurò

Quando il brano iniziò a circolare, i dirigenti della Rai ne bloccarono la trasmissione. A suscitare perplessità fu soprattutto il titolo, ritenuto offensivo sul piano religioso. Secondo numerose ricostruzioni, la censura nacque da un fraintendimento del significato del brano: ci si fermò alle parole “Dio è morto”, senza cogliere il senso complessivo del testo e il suo messaggio finale di speranza.

Il vero significato della canzone

In realtà, leggendo con attenzione il testo, emerge un significato molto diverso da quello che il titolo potrebbe far pensare. Guccini descrive un mondo in cui “Dio è morto” nei falsi miti, nell’ingiustizia, nelle guerre, nel conformismo e nell’ossessione per il benessere materiale. Ma il finale ribalta completamente questa lettura; il cantautore afferma che una nuova generazione è pronta a costruire un mondo diverso e che, proprio per questo, “Dio è risorto”. È proprio il verso conclusivo, “se Dio muore è per tre giorni e poi risorge”, a cambiare il significato dell’intero brano e a mostrare come il messaggio non sia una negazione della fede, bensì un invito a riscoprirne i valori più autentici.

Perché Radio Vaticana decise di trasmetterla

Mentre la Rai continuava a considerare il brano inopportuno, Radio Vaticana scelse invece di mandarlo in onda. L’emittente della Santa Sede interpretò infatti la canzone come una profonda riflessione sulla crisi dei valori contemporanei e sul bisogno di riscoprire quelli autentici, piuttosto che come un attacco alla religione. Una lettura completamente diversa da quella adottata inizialmente dalla televisione pubblica.

L’apprezzamento di Paolo VI

Negli anni si è diffuso anche il racconto secondo cui Papa Paolo VI avrebbe espresso parole di apprezzamento nei confronti del brano, definendolo “un lodevole esempio di esortazione alla pace e al ritorno a giusti e sani principi morali”. L’episodio è stato riportato nel tempo da numerose fonti e ricordato anche da Rai Cultura e dall’Osservatore Romano, pur non essendo documentato da una dichiarazione ufficiale del Pontefice.

Una delle canzoni più importanti della musica italiana

Quella che inizialmente sembrava destinata a essere ricordata soltanto per la censura è diventata invece uno dei brani più rappresentativi della canzone d’autore italiana. Interpretata inizialmente dai Nomadi e successivamente entrata stabilmente anche nel repertorio dello stesso Francesco Guccini, “Dio è morto” è ancora oggi considerata il manifesto di una generazione e una delle pagine più significative della musica italiana del Novecento.