Eros e Alicia Keys a Sanremo

Tra polemiche roventi sulle auto-dimissioni di Andrea Pucci e un annuncio dietro l’altro di così tanti ospiti che bisognerà allargare di dieci metri il palco (ieri al Tg1 l’annuncio di Eros Ramazzotti nella serata di giovedì con Alicia Keys, nella foto), Carlo Conti ha trovato pure il tempo di pensare un po’ alla musica. Certo ci si è buttato prima di sbarcare in riviera, tanto da girare l’Italia dall’alto al basso e dedicarsi, una volta tanto, alla pura sinfonia delle note. Così, questa sera, su Rai 1 alle 23,30, chi ha voglia di levarsi dal cervello le guerriglie social, può gustarsi coloro che coltivano veramente la passione per la canzone e magari restano invisibili al grande pubblico: centinaia di giovani che cantano insieme nelle piazze, in Tutti suonano Sanremo. Con la voce narrante di Conti, il viaggio attraversa i conservatori e le orchestre, alla scoperta di ragazze e ragazzi che interpretano alcuni dei brani più iconici della storia del Festival fino alla suggestiva esecuzione di Con te partirò in Piazza di Spagna a Roma.

Altro appuntamento da non perdere, prima di tuffarsi nel mare sanremese, la finale di domani di The Voice Kids, un’altra di quelle riserve che ti fanno riconciliare con quel calderone che è la Rai. I bravissimi bambini accompagnati da Antonella Clerici si disputeranno la vittoria con il solito aiuto dei loro coach/giudici Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino-Rocco Hunt.