Eros Ramazzotti operato alle corde vocali: come sta

Un annuncio a sorpresa ma che compromette irrimediabilmente il tour di concerti previsto nel 2026. Eros Ramazzotti si è sottoposto a un intervento alle corde vocali che necessita il fisiologico periodo di riposo e successivo recupero. Prima ancora di iniziare, viene fermato il suo tour mondiale Una Storia Importante World Tour.

“Ci rivediamo nel 2027”

Il cantautore e musicista di Roma ha avvisato i propri follower su Instagram. “L’intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato”, ha scritto in italiano, spagnolo e inglese. “Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in America e Sud America, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima”.

Quali sono le cause

A spiegare cosa può essere accaduto è il professor Francesco Mozzanica, direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica e professore all’Università degli Studi di Milano La Statale, esperto di disturbi della voce nei cantanti. “L’intervento alle corde vocali a cui si è sottoposto Eros Ramazzotti non è un evento insolito per chi canta. I cantanti, infatti, possono andare incontro con una certa frequenza a problemi alle corde vocali, soprattutto a causa dell’uso intensivo della voce”, ha dichiarato l’esperto all’AdnKronos Salute.

Chi fa questo mestiere può andare incontro, a volte, a diversi problemi alle corde vocali che spaziano da noduli, edemi ma anche ad alcune formazioni benigne che possono comparire a causa dell’uso intenso e prolungato della voce. “Nella maggior parte dei casi – ha aggiunto l’esperto – il trattamento consiste nel riposo vocale e, quando necessario, nella logopedia, che aiuta a recuperare un corretto utilizzo della voce. In alcuni casi, però, in base al problema riscontrato, può essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico”.

Il tour annullato

Secondo il programma stilato in un primo momento, il tour mondiale di Eros Ramazzotti prevedeva numerose città degli Stati Uniti con inizio in Canada, a Toronto, il prossimo 16 ottobre, per poi toccare New York, Chicago, Miami, Los Angeles e poi spostarsi anche in America Latina.

Prima dello stop per l’intervento, invece, Ramazzotti è stato grande protagonista in Europa avendo toccato, tra febbraio e giugno, città come Parigi, Bruxelles, Oslo, Barcellona, Madrid e, in Italia, riempito gli stadi di Milano, Torino, Roma e Napoli.