Fedez replica a Elodie, è scontro per il sesto posto a Sanremo: cosa è successo

Si infiamma nuovamente la polemica per la finale dell'edizione del Festival di Sanremo 2025; Fedez ha infatti risposto alle rimostranze avanzate da Elodie, che non ha mancato di esprimere insoddisfazione per il sesto posto ottenuto da Giorgia durante la finale. Tutto fa pensare che all'intervento del rapper possa seguire un nuovo affondo della cantante.

La "questione Festival" è tornata alla ribalta nel corso della puntata di ieri di Pulp Podcast, programma condotto da Fedez e Mr.Marra. Ospite del podcast, Marco Masini, compagno di esibizione di Fedez alla kermesse sanremese. Non stupisce, dunque, che proprio Sanremo si stato uno degli argomenti trattati. Marco Masini e Fedez si sono esibiti sul palco dell'Ariston con una nuova versione di Bella Stronza, brano del '95 di Masini riarrangiato con FT Kings, e nel corso della puntata si è parlato di questo.

Il podcast è stata però un'occasione per rispondere alle polemiche di Elodie, convinta del fatto che la kermesse non abbia dato il giusto spazio alle donne. "Sembra sempre che le donne devono fare le capriole, poi non è mai abbastanza. Noi siamo sempre in minoranza e fa arrabbiare perché non siamo inferiori artisticamente ", aveva infatti dichiarato la cantante a Domenica In dopo la conclusione del Festival. " Giorgia è arrivata sesta, trovo irrispettoso quel posto per la sua carriera. Tutta la settimana a dire che doveva vincere e poi dove stava il sostegno delle radio e della sala stampa? Vi siete dimenticare di votare?".

Insomma, a Elodie non sarebbe andata giù la classifica, che ha visto Olly al primo posto, seguito da Lucio Corsi (secondo posto) e Brunori Sas (terzo posto). Il quarto posto è poi andato a Fedez e il quinto a Simone Cristicchi.

"Una polemica iper sterile è stata quella di Elodie che ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere" , è stato l'affondo di Fedez durante la puntata di ieri.

"Cioè io posso comprendere, anche per me Giorgia doveva stare molto più in alto, però dire che doveva stare più in alto per rispettare la carriera non ha assolutamente senso perché allora partecipa Marco (Masini), partecipa Vasco (Rossi), li facciamo arrivare tutti primi. Ma in quel caso tu valuti la canzone. Così come trovo iper sterile il tema: non ci sono le donne in classifica

", ha concluso.