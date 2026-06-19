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Festa della Musica, a Malpensa ensemble corali in concerto

Domenica 21 giugno, alle 12, l’area Food Court del Terminal 1 si trasformerà in un palcoscenico aperto a viaggiatori e visitatori con le esibizioni di Le Pop Up e Vocal Experience

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Appuntamento speciale all’aeroporto di Milano Malpensa per la Festa della Musica 2026 declinata quest’anno sul tema “La Voce dei Luoghi”: questa domenica 21 giugno è previsto un appuntamento speciale dedicato al canto corale contemporaneo alle 12 nell’area Food Court del Terminal 1. Concerto gratuito con protagoniste due ensemble vocali capaci di interpretare con originalità e freschezza il repertorio contemporaneo: Le Pop Up e Vocal Experience. L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica portandola nei luoghi della quotidianità e del viaggio per creare occasioni di incontro, condivisione e scoperta attraverso il linguaggio universale delle voci.

Vocal Experience è un nuovo ensemble vocale dinamico che esplora i confini della musica corale contemporanea. Animato da una forte vocazione all’innovazione, il gruppo sperimenta suoni e arrangiamenti audaci nei generi pop, jazz e contemporaneo per creare momenti musicali indimenticabili, collaborando con compositori emergenti e reinterpretando le potenzialità della voce.

Accanto a loro si esibiranno Le Pop Up, ensemble vocale femminile nato nel 2015

all’interno dell’Accademia Vocale Solevoci. Composto da giovani talentuose tra i 16 e i 23 anni, il gruppo è stato creato per condividere la passione per la musica in un contesto collaborativo e creativo. La loro attività artistica si concentra sulla reinterpretazione innovativa di brani popolari valorizzando le melodie e la ricchezza armonica.

Il progetto si fonda sulla consapevolezza del valore sociale del fare musica insieme che significa costruire comunità, favorire l’incontro e il confronto tra persone diverse. Le loro performance integrano la vocalità con il movimento scenico, attraverso coreografie che amplificano l’espressività degli arrangiamenti.

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