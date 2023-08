Salmo difende Morgan dopo il concerto-lite: "Godono del disagio dell'artista..."

Si torna a parlare dell'ormai famosa esibizione del cantante Morgan a Selinunte. Nel corso della serata (concerto-lezione) in onore di Franco Battiato, l'ex Bluvertigo si è veementemente scagliato contro alcuni spettatori che lo avevano contestato per essere "andato fuori tema". A prendere le difese del cantautore è stato Salmo, secondo il quale per certe persone conterebbero più i gossip e le polemiche che la musica.

Le parole di Salmo

"Le persone ordinarie credono che gli artisti siano normali. Ordinati e composti nei propri scaffali, responsabili di dover dare il buon esempio ad una generazione figlia di genitori inadempienti. Nessuno divide la persona dal personaggio. Godono del disagio dell'artista, annoiati dall'arte sperano di veder cadere nel baratro gli artisti famosi ai quali il successo non mai è perdonabile ", afferma il rapper, come riportato da Il Corriere.

Una situazione grave, secondo il cantante, dal momento che in questo modo si perde di vista la cosa più importante, ossia la musica. Il gossip sta facendo più notizia di un brano musicale, ed è un aspetto molto triste. " Siamo tutti maledettamente distratti da ciò che dovrebbe interessarci veramente: la musica . A nessuno frega un c***o della musica (almeno che non sia un dissing) volete solo essere intrattenuti in questo spettacolino fatto di gossip, clickbite, pagine meme", si sfoga Salmo sui social. "Grazie a internet possiamo essere uniti e cancellare persone e personaggi. Uniti siamo in grado di fare cose incredibili ma, caso strano, utilizziamo questo potere solo per fare del male! Moderno individualismo di sto c***o, ognuno richiede il diritto per subordinarsi ai propri interessi e l'erba del vicino è sempre una m***a".

Parole difficili da contestare. Salmo, fra l'altro, si trova in un periodo di stop. A causa di un problema di salute, infatti, ha deciso di prendersi una pausa dai concerti.

La furia di Morgan