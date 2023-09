Gianni Morandi lascia i social, l'annuncio che sconvolge i fan: "Magari ci fa bene"

Gianni Morandi via da social network, almeno per un po'. Comparso in una diretta rivolta ai fan, il celebre cantante ha annunciato che per qualche tempo si assenterà dal web, prendendendosi una pausa. Una decisione definitiva? Non lo sappiamo.

Il messaggio ai fan

Sulla soglia dei 79 anni, Gianni Morandi è sempre stato molto "moderno" e non ha esitato a interagire con il proprio seguito sfruttando le potenzialità dei social network. A seguirlo non solo coloro che amano le sue canzoni da una vita, ma anche un discreto numero di giovani, che hanno effettivamente dimostrato quanto il cantante bolognese, malgrado il trascorrere degli anni e il passare delle mode, sia riuscito a mantenersi sempre attuale e ad essere apprezzato. Nel tempo Morandi ha raccontato molto di sé sui social, postando foto e messaggi su Facebook, pubblicando le "foto di Anna" su Instagram e caricando video divertenti persino su TikTok, il social dei giovani per antonomasia.

Dunque, cosa è successo? Perché questa ritirata improvvisa? Quello di Gianni Morandi è stato un vero e proprio annuncio a sopresa. Apparendo in un diretta pubblicata su Instagram, il cantante pronuncia poche parole: "Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci fa bene!" . Tutto qui. Non vengono fornite ulteriori spiegazioni. Morandi comunica la sua decisione seduto in giardino, ha l'aria serena e sorride, ma cosa ci sia dietro questa scelta non è dato saperlo.

Follower nel panico