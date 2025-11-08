Il messaggio di Fedez per Beppe Vessicchio e i "fatti" del 2023

La morte del maestro Beppe Vessicchio ha colto molti di sorpresa. Il direttore si è spento improvvisamente a 69 anni per le conseguenze di una polmonite interstiziale che, nei giorni scorsi, lo ha portato al ricovero all'ospedale Gemelli di Roma, dove poi è morto. Tanti artisti hanno voluto esternare un proprio ricordo col Maestro, politica inclusa, ma tra i messaggi che hanno colpito maggiormente c'è quello di Fedez. Il rapper e Vessicchio sono stati molto legati e questo rapporto si è rafforzato nel 2023, annus horribilis per Fedez, proprio durante il festival di Sanremo che ha visto iniziare pubblicamente la crisi tra il rapper e la sua ex moglie, Chiara Ferragni.

" Ciao maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme. Non mi sembra vero ", si legge in una storia di Fedez, che tra le probabilmente tante immagini che ha con Vessicchio ne ha scelta una in cui indossa a t-shirt recante il volto di sua moglie, scattata proprio durante quel Festival. Un rafforzativo del messaggio che, probabilmente, il rapper ha voluto veicolare facendo riferimento al "momento difficile" della sua vita. Durante quel Festival, il Maestro è stato ospite fisso del podcast Muschio Selvaggio, che Fedez conduceva con Luis Sal prima della rottura (anche con lui) qualche mese dopo. Ma sono state tante le volte in cui il Maestro è stato ospite del podcast, anche se è probabilmente quel mese, o poco meno, trascorso a Sanremo che ha cambiato il loro rapporto. Nel 2023 il rapper non era in gara ma sua moglie era stata scelta come co-conduttrice da Amadeus: quelli erano gli anni d'oro di Ferragni, forse l'apice della sua carriera prima che, a dicembre di quello stesso anno, scoppiasse il Pandorogate.

Tornando al Festival, proprio nel suo libro di recente uscita, Fedez ha raccontato proprio le difficoltà di quel Festival per la presenza di sua moglie e per quanto, a suo dire, avrebbe fatto l'entourage dell'influencer nei suoi confronti. " Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male ", ha scritto Fedez e probabilmente di questo ha parlato molto con Vessicchio in quei giorni del Festival, così come del chiarimento che avrebbe avuto con Ferragni in camerino dopo la finale, a seguito del bacio (concordato) con Rosa Chemical, quando però dice di essersi sentito trattato da " lebbroso " da Ferragni e da tutto il suo gruppo di lavoro. " Quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene.

Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale", si legge ancora nel libro. Da come parla Fedez, in quel periodo in Vessicchio trovò una persona di fiducia che riuscì a stargli vicino nonostante il suo mondo stesse andando in mille pezzi.