"Ho bisogno di tempo", l'annuncio di Kekko dei Modà. Slitta l'uscita dell'album e il ritorno sul palco per la band

L'uscita del nuovo album era prevista nei prossimi mesi, come l'annuncio di un tour che avrebbe riportato i Modà davanti al pubblico dopo un anno di assenza, ma il frontman del gruppo, Kekko Silvestre, è stato costretto a fermarsi per problemi di salute. Lo ha rivelato lui stesso attraverso un lungo e toccante post pubblicato nelle scorse ore sul canale Instagram del gruppo, nel quale ha annunciato lo slittamento dell'uscita del disco e la tournée.

Le parole di Kekko su Instagram

Francesco Silvestre ha scelto un giorno speciale per tornare a parlare ai suoi fan, dopo tre mesi di silenzio social. "Vi scrivo oggi a dieci anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita", ha esordito Kekko su Instagram, spiegando il suo difficile momento. "Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla", ha rivelato il cantautore, parlando di una nuova pausa dalla scena musicale, come già era accaduto tra il 2021 e il 2022 quando la depressione lo aveva colpito.

L'annuncio è stato un duro colpo per i fan della band che aspettavano con trepidazione l'uscita di nuovi inediti e le prime date live. Lo scorso aprile, sempre su Instagram, infatti i Modà avevano annunciato di avere terminato i lavori al nuovo album, un progetto arrivato in tempi record a soli cinque mesi dall'ultima tournée che li aveva visti impegnati in giro per l'Italia. "Abbiamo registrato le voci, sarà un album di pochi pezzi, otto, ma che possono rimanere per come sta andando oggi il mondo musicale. Sono soddisfatto e molto emozionato", aveva detto Kekko, scatenando la felicità dei supporters. Ma tre mesi dopo ecco arrivare il passo indietro.

La depressione

"Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai)", ha proseguito sui social il frontman dei Modà, aggiungendo: "Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire. Vi amo". In brevissimo tempo il post Instagram ha raccolto migliaia di like il supporto incondizionato dei fan ma anche di tanti personaggi famosi, che hanno manifestato la loro vicinanza a Kekko, da Francesco Facchinetti a Nina Zilli e Alberto Urso. Dal 2017 il cantante combatte con la depressione.

A Sanremo 2023 la band era tornata sul palco e in conferenza stampa Silvestre aveva confessato: "Non sono guarito, ma il tour dell'anno scorso mi ha lasciato carico di adrenalina e mi ha fatto capire che se stai sul divano non guarisci".