I Coma Cose si sono lasciati: "Ormai eravamo solo una coppia sul palco"

I Coma Cose, ovvero Fausto Lama e California, hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, sia personale che, almeno per ora, artistica. Il duo, amatissimo per la sua autenticità e per aver trasformato l’amore in musica, ha comunicato la separazione con un post sui social:

" È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi. Abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare gli impegni. Ormai eravamo una coppia solo sul palco ". Il rapporto tra i due artisti, sposati da poco più di un anno, si era intrecciato fin dall’inizio con la loro carriera musicale, culminata in successi come Fiamme negli occhi (Sanremo 2021) e L’addio (Sanremo 2023), in cui raccontavano crisi superate e rinascite. Proprio quest’anno erano tornati all’Ariston da novelli sposi con il brano Cuoricini, apparendo uniti e complici.

I segnali di crisi

Ma già la scorsa estate erano emersi segnali di crisi, alimentati da alcune foto circolate online in cui California appariva in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo. Lo scorso weekend, inoltre, avevano dato forfait all’evento di Francesca Michielin per " motivi personali ", lasciando intuire che qualcosa si stesse incrinando.

Nel messaggio ai fan, i due hanno parlato con affetto e gratitudine degli ultimi dieci anni vissuti insieme, ringraziando chi li ha sostenuti: " L’Amore si trasforma, ed è stato così anche per il nostro. Saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile. Non c’è rancore, faremo di tutto per non perderci di vista ".

La cancellazione dei concerti

La separazione ha portato anche alla cancellazione dei due concerti nei palazzetti, previsti il 27 ottobre al Forum di Assago e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma.

Ora è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada. Grazie, è stato bellissimo

Un segnale forte che potrebbe segnare la sospensione, o la chiusura, del progetto Coma Cose, almeno nella forma che i fan hanno conosciuto finora. "", concludono.