In effetti fa una certa impressione parlare con Joey Tempest immerso nel «kaamos», la notte polare tipica della Finlandia e dei paesi del nord Europa. Tutto buio, buio assoluto intorno. «Siamo in mezzo al niente da qualche parte nel sud del paese», ride lui, 63 anni, vero nome Rolf Magnus Joakim Larsson, cantante degli Europe, 63 anni portati con sorridente orgoglio svedese. Sono, gli Europe, uno dei simboli dell’hard rock che per qualche tempo dalla metà degli anni Ottanta ha dominato radio e classifiche con tanto di capelli cotonati, pantaloni di pelle, borchie e chitarre aggressive ma non troppo. Per capirci, il loro terzo disco The final countdown del 1986 arrivò a vendere in pochi mesi venti milioni di copie e la canzone omonima si piazzò al primo posto in 25 paesi, praticamente mezzo mondo. Come spesso capita, il successo planetario di un brano imprigiona l’artista in un cliché e difatti, tra crisi e cambiamenti di formazione, gli Europe hanno faticato quasi vent’anni a uscirne. Però, dopo aver pubblicato il disco Come this madness, stasera finiscono il loro tour europeo alla Joensuu Areena (in Finlandia, appunto) e poi a gennaio saranno in Giappone, ad aprile in Brasile, poi Argentina, Cile e infine ancora Europa fino a ottobre. «Il nostro disco, di cui è appena uscito il singolo This time of year con un video molto sofisticato, è stato accolto estremamente bene e anche i concerti sono sempre pieni di pubblico». E questo è un segnale da non trascurare.

Joey Tempest, gli eventi dal vivo sono sempre più affollati.

«Beh vedere un gruppo che suona davvero dal vivo crea un entusiasmo che sarà anche primitivo ma è pure spirituale, una sorta di fratellanza istantanea».

Ma per un po’ il rock duro è stato emarginato.

«Poi però i promoters e le grandi agenzie hanno capito che c’era tante gente che aveva ancora voglia di comprare un biglietto, prendere l’auto e andare a divertirsi a un concerto».

Il vostro simbolo è il brano The final countdown. Non sarà stato facile conviverci.

«E perché?».

Magari è un po’ frustrante essere legati così a doppio filo con una sola canzone.

«Ma no, ci siamo sempre confrontati bene con lei. Piuttosto ci ha sorpreso il suo successo. Ha un testo malinconico, parla della fuga dell’uomo dalla Terra senza sapere se sarebbe tornato».

L’idea dello spazio arriva da David Bowie.

«Sì c’è l’influenza di Space Oddity di Bowie ma anche delle tensioni della Guerra Fredda di quegli anni. Di certo l’assolo di chitarra (del virtuoso John Norum, ancora nella band - ndr) aiuta a dare a quella canzone uno spessore che non passa inosservato».

Siete svedesi, mai pensato di partecipare all’Eurovision Song Contest?

«Ce l’hanno chiesto più volte ma non fa per noi. Siamo ispirati da Led Zeppelin e Deep Purple, che cosa ci facciamo lì?».

Però siete venuti due volte a Sanremo.

«E ci siamo divertiti moltissimo».

Lei è stato uno dei sex symbol insieme con Jon Bon Jovi o Axl Rose dei Guns N’Roses.

«Ma il mio idolo era Robert Plant dei Led Zeppelin. Ricordo di aver incontrato Axl in un night a Tokyo, erano tempi molto rock, i tempi di una musica che ancora influenza tanti giovani».