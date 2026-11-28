«Jean-Jacques era nato per la musica, non per partecipare personalmente a un’esecuzione, ma per affrettarne il progresso e per farvi delle scoperte. Le sue idee nell’arte e sull’arte sono feconde, inesauribili». Così Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) parla di sé, in terza persona, nella sua opera autobiografica Rousseau giudice di Jean-Jacques. Il grande filosofo, infatti, prima di diventare tale e celebre enciclopedista per D’Alembert e Diderot, fu un musicista: dopo aver studiato alla Maîtrise della cattedrale di Annecy, debuttò ventenne come compositore. Nel 1752 portò in scena la sua opera più celebre, Le devin du village, che ottenne anche un discreto successo, seguirono Pygmalion e Daphnis et Chloé, rimasta incompiuta.

In un breve saggio, L’origine della melodia (Aragno, pagg. LX+40, euro 15; a cura di Daniele Savino) espose le sue teorizzazioni sulla superiorità in musica dell’aspetto melodico rispetto a quello armonico. Il trattato musicale di Rousseau è strettamente connesso con il suo Saggio sull’origine delle lingue: per il filosofo ginevrino come l’origine delle lingue va fatta risalire ai sentimenti e alle passioni degli uomini, così in musica l’origine naturale sta nella cantillazione, nella melodia e nell’unisono. E siccome nulla esiste di più puro che il canto monodico ad una voce sola («le leggi e i canti avevano lo stesso nome, in quei tempi felici, ed echeggiavano all’unisono in tutte le voci, suscitando la stessa gioia in tutti i cuori»), ne deriva la superiorità della melodia rispetto all’armonia.

Rousseau lo dice senza mezzi termini: «Se il musicista, tuttavia, si concentra esclusivamente sulla sua armonia e trascura la parte essenziale della musica, ovvero il canto, solo per correre dietro agli accordi e farne un uso smodato, ne ricaverà tanto fragore e ben pochi risultati, cosicché la sua musica frastornante, invece di commuovere il cuore, farà venire solo un gran mal di testa». Perché, conclude Rousseau, «la natura ispira canti e non accordi, detta la melodia e non l’armonia».