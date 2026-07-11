Io, Roberta, e quella canzone di Peppino di Capri che mi ha dato il nome - La testimonianza

Ci sono canzoni che diventano la colonna sonora di una stagione della vita. E poi ce ne sono altre che finiscono per accompagnarti ancora prima di nascere. Per me è stato così. Chi scrive si chiama Roberta ed è nata nel 1966. Quel nome non è stato scelto per caso. Mia madre me l'ha raccontato per tutta la vita, fu proprio la canzone di Peppino Di Capri a convincerla. Ogni volta che la ascoltava se ne innamorava un po' di più e, quando nacqui, non ebbe dubbi. Mi sarei chiamata Roberta. Insieme a quel racconto ce n'era sempre un altro. Diceva che, dopo la mia nascita, ricevette anche il 45 giri della canzone. Per anni ho creduto che fosse stato lo stesso Peppino Di Capri a regalarlo alle bambine che portavano quel nome. Crescendo, però, ho voluto ricostruire quella storia e ho scoperto che, come spesso accade, la memoria e la realtà finiscono per intrecciarsi.

Quando "Roberta" diventò un fenomeno di costume

Una cosa è certa: "Roberta" fu molto più di una semplice canzone. Pubblicata all'inizio degli anni Sessanta, conquistò rapidamente il pubblico italiano, diventando uno dei brani simbolo di Peppino Di Capri. Il suo successo fu tale che nel 1963 il settimanale Sorrisi e Canzoni TV lanciò un'iniziativa speciale, regalando il 45 giri a tutte le lettrici che si chiamavano Roberta. È probabilmente da quell'episodio che, con il passare degli anni, nacque il racconto secondo cui fosse lo stesso artista a donare personalmente il disco alle bambine che incontrava. Una storia tramandata da moltissime famiglie italiane e diventata quasi una piccola leggenda popolare. Quello che è certo è l'effetto che quella canzone ebbe sull'immaginario collettivo. Negli anni Sessanta il nome Roberta conobbe una straordinaria diffusione e, ancora oggi, è difficile trovare una persona che non associ immediatamente quel nome alle note del celebre brano di Peppino Di Capri. Non fu soltanto un successo discografico. "Roberta" uscì presto dalle classifiche per entrare nella vita quotidiana degli italiani. Si ascoltava nei jukebox, nelle balere, nei bar affacciati sul mare e nelle radio che accompagnavano le estati di quegli anni. Era una di quelle canzoni che tutti conoscevano e che, senza rendersene conto, molte famiglie finirono per legare a un ricordo, a un amore o persino alla nascita di una figlia.

Da una dedica privata a un classico della musica italiana

Anche la storia della canzone ha qualcosa di romantico. In origine il brano non si chiamava nemmeno "Roberta". Il titolo provvisorio era "Lo sai". Fu lo stesso Peppino Di Capri a raccontare che una notte svegliò la moglie Roberta Stoppa e le chiese: "Cara, ti spiace se gli do il tuo nome?". Lei accettò. Quella che era nata come una dedica privata diventò una delle canzoni d'amore più popolari della musica italiana. Ma "Roberta" non è soltanto una dedica. È anche una richiesta di perdono. Nel testo, il protagonista implora la donna amata di tornare, riconoscendo i propri errori: "Roberta ascoltami, ritorna ancora ti prego", canta, prima di ammettere: "Ma io non capivo, non t'ho saputo amar". Parole semplici, dirette, che raccontano il rimpianto per un amore perduto e il desiderio di avere una seconda possibilità. Forse è anche per questo che il brano continua a emozionare ancora oggi: perché parla di sentimenti universali, quelli che non conoscono il passare del tempo. Anni dopo fu la stessa Roberta Stoppa a ricordare quell'episodio, raccontando di essere stata svegliata nel cuore della notte per ascoltare quella melodia destinata a entrare nella storia.

Molto più di un successo

Quando si pensa a Peppino Di Capri il primo titolo che viene in mente è quasi sempre "Champagne". È inevitabile. Ma "Roberta" occupa un posto speciale nella sua storia artistica. Accanto a "Champagne", "Saint Tropez Twist", "Let's Twist Again", "Nun è peccato", "Luna caprese", "Un grande amore e niente più", "Il sognatore" e tanti altri successi, resta una delle canzoni più amate del suo repertorio. È uno di quei brani che continuano a essere trasmessi dalle radio, reinterpretati da nuovi artisti e cantati da generazioni che spesso non erano ancora nate quando venne pubblicato. Nel corso degli anni Peppino Di Capri l'ha proposta innumerevoli volte dal vivo e l'ha reincisa, contribuendo a mantenerla viva nel suo repertorio. Ancora oggi è considerata una delle canzoni che meglio rappresentano la stagione più romantica della sua carriera. Un classico che ha attraversato oltre sessant'anni senza perdere la capacità di emozionare.

Quando un nome nasce da una canzone

Ogni famiglia custodisce una storia che, con il passare del tempo, diventa parte della propria identità. La mia passa anche da quella canzone. Se oggi mi chiamo Roberta è perché mia madre, sessant'anni fa, ascoltò quella melodia e decise che quello sarebbe stato il nome di sua figlia. Non so se quel 45 giri arrivò davvero nelle mani di mia madre grazie all'iniziativa di Sorrisi e Canzoni TV o se, invece, fu proprio Peppino Di Capri a regalarglielo. Negli anni, il ricordo potrebbe essersi intrecciato con i racconti, trasformandosi in una di quelle storie di famiglia che si tramandano di generazione in generazione. E, in fondo, non è nemmeno questo il punto. Quello che conta è che una canzone sia riuscita a entrare così profondamente nella vita delle persone da ispirare il nome di migliaia di bambine, diventando parte dei ricordi di un'intera generazione.

Per questo oggi, mentre l'Italia saluta uno dei suoi più grandi artisti, sento di dovergli dire. Per aver scritto una canzone che non è stata soltanto un successo. Per qualcuno è stata una colonna sonora. Per me, ancora prima, è stata un nome.