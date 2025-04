Katy Perry, da star del pop a stella spaziale di Bezos

Ascolta ora 00:00 00:00

Avete presente Katy Perry? Sì, la popstar americana. Katy che canta col il microfono davanti alla bocca, ce la immaginiamo eccome; fatichiamo invece un po’ di più a pensarla con dinanzi agli occhi un libro di fisica sulla gravità quantistica. Ma questo è solo un pregiudizio maschilista. Katy sostiene infatti - e guai a non crederle - che si sta preparando per la sua avventura spaziale a bordo della navicella Blue Origin di Jeff Bezos, «seguendo il programma tv “Cosmos” di Carl Sagan e leggendo un libro sulla “teoria delle stringhe“ (nulla a che vedere con i lacci delle scarpe ndr)». Katy, 40 anni, una stella del rumoroso firmamento musicale pronta a decollare tra le stelle del silenzioso firmamento universale.



Nel suo viaggio interstellar la Perry sarà in buona compagnia femminile (la spedizione prevede solo donne): la navicella ospiterà infatti anche altre Vip come la fidanzata del patron di Amazon, Lauren Sanchez, la giornalista Gayle King e altre due signore dall’identità non meglio precisata ma comunque disposte a pagare un biglietto di circa 150mila dollari; ma su questo punto non ci sono conferme, anzi le malelingue giurano che per tutte e sei le cosmo-lady l’itinerario andata/ritorno sarà gratis e che addirittura Perry si beccherà un lauto gettone di presenza.



Intanto Katy tiene a precisare di «essere sempre stata interessata all’astrofisica, all'astronomia e all'astrologia», per poi chiosare poeticamente: «Siamo tutti fatti di polvere di stelle e proveniamo tutti dalle stelle». Katy - inevitabilmente (considerato il suo mestiere) - anche in questa occasione speciale se la canta e se la suona: «Parlo tra me e me ogni giorno e mi dico: sei coraggiosa, sei audace, lo stai facendo per la prossima generazione, per ispirare tante persone diverse, ma soprattutto le ragazze, a dire: “Andrò nello spazio in futuro“. Senza limiti». La popstar è attratta pure dai dettagli tecnici della missione: «Sono davvero entusiasta dell'aspetto ingegneristico di tutto questo. Non vedo l'ora di saperne di più sulle materie Stem e sulla matematica che servono per realizzare cose di questo tipo».



Ma poi, ecco fa r capolino il cuore di mamma: «La femminilità divina con cui sono nata si è evoluta da quando ho avuto mia figlia. Essere madre ti fa crescere con quel tipo di potere». Ma perché Bezos ha invitato sul su razzo un cast esclusivamente in rosa? Si tratta forse di una forma di «risarcimento di genere»: finora solo l'11% delle persone andate nello spazio erano donne. Quello che decollerà domani sarà l'11° tour turistico della compagnia riservato a chi vuol provare il brivido di un’esplorazione in assenza di gravità.

In passato alcuni hanno partecipato alle astrogite usufruendo di "sconti particolari", mentre per i super ricconi prezzo pieno a cifre extraterrestri. Degne di un marziano. Ammesso che su Marte il dollaro non sia svalutato.