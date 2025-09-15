L'omaggio a Mia Martini

Il 20 settembre Mia Martini avrebbe compiuto 78 anni e questa edizione di Buon Compleanno Mimì ha un valore particolare perché sono trenta anni esatti che non c'è più. Non a caso la dodicesima edizione dell'omaggio a lei dedicato al Teatro Manzoni di Milano proprio sabato 20 settembre ha un cast perfettamente in linea con la sua eredità artistica. Uno dopo l'altra saliranno sul palco Anna Tatangelo, Arisa (nella foto), BigMama, Cioffi, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Luisa Corna, Nina Zilli e Settembre. Una miscela di voci che vanno a coprire tutto lo spettro di sensibilità di Domenica Rita Adriana Bertè, in arte Mia Martini, una delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia della musica d'autore italiana. Ciascuno di loro canterà un brano di questa artista e alcuni pezzi del proprio repertorio. Oltretutto le sorelle di Mia Martini, ossia Leda e Olivia Bertè, e la nipote Manuela Savini Bertè, punteggeranno la serata con ricordi, aneddoti, immagini esclusive. E non sarà la solita serata all'insegna della semplice nostalgia.

La band sul palco è formata da professionisti assoluti, tutti guidati dal sempre più bravo Luca Colombo, chitarrista curioso ed eclettico. Uno spettacolo costruito con saggezza che sarà trasmesso da Radio Italia a partire dalle 20.45 (i biglietti disponibili anche su TicketOne). Un ricordo dovuto e musicalmente di altissimo livello.