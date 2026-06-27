Loredana Bertè costretta ad annullare un concerto: "Mette a rischio la mia salute"

Il caldo che sta mettendo in ginocchio tutta Europa in questi giorni non accenna a scemare, con conseguenze che mettono a repentaglio la salute di molti. Compresa quella di chi, per lavoro, è portato ad esibirsi all’aperto, con temperature alte e luci puntate addosso che non fanno altro che aumentare la sensazione di calore. Ed è quello che deve aver pensato Loredana Berté, che attraverso i suoi canali social ha fatto sapere di dover rinunciare al suo concerto atteso a Bergamo domenica 28 giugno, proprio a causa di questa terribile ondata di caldo. Nel post condiviso sul suo account Instagram ufficiale, Loredana Bertè ha sottolineato la volontà di essere lei, in prima persona, ad annunciare l’annullamento del concerto, per non andare incontro a “fraintendimenti” e per evitare che “questa notizia venga raccontata in modo distorto”.

Accanto alla locandina di Ancora Ribelle, il tour estivo che sta portando la cantante di Sei bellissima in giro per l’Italia, la Berté annuncia con onestà: “Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concorsi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute.” Classe 1950 e a un passo dallo spegnere le 76 candeline, Loredana Bertè ha dunque scelto di salvaguardare prima di tutto se stessa, perché quando c’è di mezzo la propria salute “non si discute”. Una scelta ponderata e saggia, che dimostra una consapevolezza di sé e della realtà intorno, ma che allo stesso tempo non è stata semplice per la cantante, come racconta lei stessa. “Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi,” scrive la Bertè, per poi continuare: “ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con massima fermezza”. Il post della cantante si chiude con la rassicurazione che tutti coloro che avevano acquistato un biglietto per il concerto di Bergamo riceveranno presto informazioni su come avere il rimborso. Alla fine Loredana Bertè ringrazia il su pubblico per l’affetto e la pazienza che hanno sempre dimostrato nei suoi confronti e che non le hanno mai fatto mancare.

L’annuncio e il post sono stati accolti con estrema comprensione da parte del pubblico. Se da una parte c’è chi auspica un tour autunnale, con temperature più miti che non obblighino la cantante a prendere decisioni come questa, anche i molti fan che dovevano essere presenti a Bergamo hanno mostrato la loro comprensione.

“L’importante è la salute”, scrive una persona che aveva già i biglietti per la tappa annullata, e qualcun altro le fa eco, ricordando che “la salute e l’incolumità vengono prima di ogni cosa. Ci sarà un’altra occasione, ne siamo certi.” Alcuni addirittura ringraziano la cantante per il coraggio di questa decisioni, che li esonera dal dover vivere loro stessi un concerto con temperature quasi proibitive.