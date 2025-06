Lucio Corsi, St. Vincent e Grace Jones stelle de “La Prima Estate”

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la quarta volta Lido di Camaiore dà il via alla stagione dei festival musicali grazia a La Prima Estate, evento che ogni anno apre la stagione estiva in Toscana con un mix unico di concerti internazionali, attività culturali e momenti di puro relax tra spiaggia, arte e natura. Prodotto da D’Alessandro e Galli e presentato a Milano da Michele Boroni, avrà quest’anno un programma ricco e di alto livello, con un mix di musica, sole e mare. Viste tutte le iniziative che sono state messe in atto nei due weekend previsti nell’iconico Parco BussolaDomani, che – per dire – fu teatro il 23 agosto 1978 dell’ultimo concerto di Mina, prima del suo autoesilio in Svizzera.

L’edizione 2025 (biglietti in vendita su TicketOne) si terrà dunque da questo venerdì da domenica 22, e poi da 27 al 29 giugno, con un cartellone che spazia dall’elettronica al rock, dal pop sperimentale al funk. La Prima Estate riconferma insomma la sua vocazione internazionale (ma non solo), portando in Versilia artisti di culto in esclusiva italiana come Air, Grace Jones, Spiritualized, TV On The Radio, Yard Act e Moodymann. Ma soprattutto vedrà la data unica in Italia del tour dell’artista americana St. Vincent e la sopresa di avere sul palco, nel secondo weekend, Lucio Corsi.

Tutto quanto sopra con l’intento di offrire molto più di una semplice serie di concerti: La Prima Estate è infatti un’esperienza a 360 gradi, che unisce arte, musica, benessere e cultura. Non solo serate all’insegna dei grandi live, quindi, ma anche yoga sulla spiaggia, talk con artisti, degustazioni di vino e momenti di incontro, tra terrazze sul mare e roof-top con vista panoramica. Una grande ruota di eventi con al centro la grande musica dal vivo.

Il programma

Venerdì 20 giugno Alternative rock

MOGWAI Il leggendario gruppo post-rock scozzese tornato con un nuovo album, The Bad Fire.

SPIRITUALIZED L’unica data italiana per la creatura sonora di Jason Pierce, tra psichedelia e misticismo elettrico.

YARD ACT Rivelazione post-punk inglese, con testi taglienti e groove irresistibile.

TARE Il primo dei sei talenti emergenti selezionati dal contest Next Stage.

Sabato 21 giugno La serata più elegante del festival.

AIR Esclusiva italiana per il duo francese, icona dell’electro-pop internazionale.

ST. VINCENT L’artista americana, fresca di tre Grammy Awards.

CALIBRO 35 Tra le realtà più raffinate della scena italiana, in tour con Exploration.

PRIMA STANZA A DESTRA Visionario cantautore classe 2003.

LE NORA Altro giovane talento dal contest Next Stage.

Domenica 22 giugno Una giornata per intenditori.

TV ON THE RADIO Cult band di Brooklyn in esclusiva italiana, attesissima dopo anni di assenza.

NIC CESTER Ex voce dei Jet con tanta energia rock.

RAMONA FLOWERS Sound tra rock ed elettronica, direttamente dal Regno Unito.

GIACOPRUDENTE Giovane promessa italiana del songwriting.

Venerdì 27 giugno Club Friday

Una notte interamente dedicata all’elettronica, realizzata in collaborazione con lo storico club Kama Kama.

MOODYMANN Pioniere e fuoriclasse della house music americana.

TOM TRAGO Icona olandese tra house, disco e funk.

MARIO SCALAMBRIN Anima sonora del Kama Kama.

RIP Giovane dj e producer selezionato per aprire la serata.



Sabato 28 giugno La notte più iconica e travolgente.

GRACE JONES Inimitabile e leggendaria, torna in Versilia per l’unica data italiana.

TONY HUMPHRIES Leggenda della house music newyorkese.

CAM SOUND SYSTEM con SARA MAUTONE Apertura raffinata tra elettronica e atmosfere eteree.

NICARAGUA Giovane artista in apertura, vincitore del contest Next Stage.

Domenica 29 giugno La giornata più ecclettica.

LUCIO CORSI Il cantautore toscano presenta il nuovo album in un live molto atteso.

PETER CAT RECORDING CO. Dall’India una miscela psichedelica e jazz irresistibile.

IL MAGO DEL GELATO Freschi di esordio con Chi è Nicola Felpieri?, un progetto che unisce pop, ironia e melodia.

LA GENTE Ultima promessa selezionata da Next Stage

Come detto, il festival propone ogni giorno anche un ricco programma di attività collaterali, con sessioni di Yoga al Bagno Cavallone (ore 9), il Talk con Massimo Coppola – HANGOVER @laprimaestate (ore 11) dell’hotel UNA Experience, i pranzi tematici Music Lunch Lovers al Bagno Santeria Belmare (ore 13), le Degustazioni Santa Cristina (22 e 29 giugno, ore 12) al Bagno Cavallone.

Inoltre, per confermare l’attenzione all’ambiente, grazie gli sponsor il festival regalerà una consumazione gratis ogni sei bicchieri di birra o bottiglie vuote restituite, mentre i pagamenti saranno solo cashless o con tessere ricaricabili. Quest’anno in più sono stati organizzati dei bus navetta grazie alla partnership con Autolinee Toscane, sono attivi da Firenze-Prato e Livorno-Pisa per ogni giornata del festival (prenotazioni su Breakdown Tours).