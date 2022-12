"La maglia della Lazio...". Rissa al concerto dei Maneskin, l'ironia di Damiano

Mentre i Maneskin cantavano e suonavano, sotto il palco qualcuno se le suonava e basta. È diventato virale sui social il video di una rissa scoppiata tra il pubblico che al Fillmore di Philadelphia assisteva al concerto tutto esaurito della band italiana. Mentre lo spettacolo musicale si stava avviando alla conclusione, sotto gli occhi degli artisti rock di casa nostra stava per iniziare un zuffa, bloccata dagli addetti alla sicurezza prima che fosse troppo tardi. Il fuori programma ha lasciato di stucco i protagonisti dello show e in particolare il frontman Damiano David, che non ha nascosto un certo fastidio misto a sorpresa.

Maneskin, la rissa al concerto

" Non è mai successo, è la prima volta che si litiga a un nostro concerto ", ha commentato il cantante dal palco, mentre i litiganti venivano scortati fuori dallo spazio per eventi, stracolpo per l'occasione. " La violenza è una stron*ata, rispettate sempre chi avete vicino, specialmente se siete fan dei Maneskin ", ha aggiunto Damiano tra le urla di sostegno del pubblico. E poi: " Ok, cosa stavamo cantando? Anzi grazie perché avete distratto tutti mentre stavo dicendo che questa era la parte finale del concerto, quindi grazie ancora ". Così la band ha ripreso a cantare. Il video dell'imprevisto sarebbe poi finito sui social, accompagnato dalla curiosità e dai commenti dei fan della formazione rock ormai popolare in tutto il mondo.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022

L'ironia sulla Lazio, la risposta del club

Quelle immagini però hanno anche suscitato attenzione per una battuta che lo stesso Damiano ha scritto sui social. A commento dell'episodio, il frontman ha infatti twittato: " La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio ". Il riferimento ironico del cantante, accanito romanista, era la fatto che tra il pubblico ci fosse anche una ragazza con indosso la maglia della squadra biancoceleste. Non si è fatta attendere la replica altrettanto spiritosa del club. " Sai com'è... Siamo fuori di testa ma diversi da loro ", ha chiosato l'account social della Lazio, citando il ritornello di un brano della band e riferendosi probabilmente al fatto che la simpatizzante laziale non fosse coinvolta nella rissa.

Intanto per i Maneskin continuano a ottenere positivi riscontri internazionali e sold out ai loro concerti. La band ha recentemente ricevuto una nomination nella categoria "Best new artist" alla 65ma edizione dei Grammy, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023 prossimo.