"Mi ha copiato, mi fa infuriare", Malgioglio sbotta contro Mahmood

Chi avrebbe mai pensato che il nome di una canzone potesse far alzare un polverone tra colleghi nostrani? Il riferimento è allo sfogo di Cristiano Malgioglio, furioso per la decisione di Mahmood di intitolare il suo nuovo brano Cocktail d'amore. Uscirà venerdì 3 novembre (in radio e sulle piattaforme digitali) l'ultimo singolo del cantautore vincitore del Festival di Sanremo 2019 con Soldi e a far sbottare il noto personaggio televisivo è stato proprio il ricorso al titolo Cocktail d'amore. Il che certamente non suona come nuovo, visto che in passato è stato usato per un pezzo di grande successo.

Malgioglio si trovava a Istanbul per trovare il suo fidanzato quando è stato avvertito che Mahmood aveva annunciato il nuovo brano Cocktail d'amore. Apriti cielo: il paroliere si è detto arrabbiato perché si tratta di un titolo iconico legato alla canzone di grande successo che scrisse lui stesso e che fu portata al successo da Stefania Rotolo. " Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante ", ha sbottato Malgioglio mostrandosi furioso al telefono dalla capitale turca con l'Adnkronos.

A tal proposito il giudice di Tale e quale show ha fatto un paragone ben preciso per rendere l'idea e rafforzare la propria tesi espressa con grande veemenza, facendo notare che ad esempio non sarebbe tollerabile scrivere una canzone e decidere di intitolarla Nel blu dipinto di blu, celebre successo di Domenico Modugno: " Non si può fare, mi fa infuriare ".

Per Malgioglio sarebbe stato assai apprezzabile se Mahmood avesse scelto di fare una cover di Cocktail d'amore. Ma le cose sono andate diversamente: quello sarà il titolo di una sua nuova ballad. Da qui l'ira del personaggio televisivo, che è andato dritto al punto senza utilizzare mezzi termini e ricorrendo invece a parole al veleno per scagliarsi contro la scelta di Mahmood: " Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui ". L'ha bollata come una vera e propria caduta di stile di fronte a cui " io divento una bestia ".

Mahmood torna così con Cocktail d'amore, prodotto da Dardust. Una ballad malinconica che affronta il tema della fine di una relazione, sfogliando i ricordi più salienti della coppia e ripercorrendo le aspettative e i desideri che i rimpianti hanno finito per annebbiare. Ad aprile e maggio 2024 prenderà il via l'European tour con ben 16 date che vedranno l'artista esibirsi nei principali club di 10 Paesi europei (dal Regno Unito alla Spagna passando per Francia e Germania). Il 17 maggio del prossimo anno si terrà la tappa conclusiva in Italia al Fabrique di Milano.