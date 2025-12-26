È morto Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure

Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista dei The Cure, è morto a Londra all’età di 65 anni. A darne notizia è stata la stessa band britannica con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. " È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che si è spento dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio" , si legge nella nota.

Gli inizi con la band

Conosciuto affettuosamente come “Teddy”, Bamonte è stato una figura centrale nella storia del gruppo guidato da Robert Smith, pur mantenendo sempre un profilo discreto. Nato a Londra nel 1960, entrò nell’orbita dei The Cure a metà degli anni Ottanta, inizialmente come tecnico e collaboratore della band. Dal 1984 al 1989 si occupò dell’organizzazione e del supporto tecnico del gruppo, diventando una presenza fondamentale dietro le quinte.

Nel 1990, dopo l’uscita di Roger O’Donnell, Bamonte entrò ufficialmente nella formazione dei Cure come membro a tempo pieno. All’interno della band suonò chitarra, basso a sei corde e tastiere, contribuendo in modo decisivo sia alle registrazioni in studio sia alle esibizioni dal vivo. Il suo lavoro è presente in alcuni degli album più importanti del gruppo, tra cui Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) e Bloodflowers (2000), oltre a Acoustic Hits e The Cure. Durante quel periodo prese parte a oltre 400 concerti nell’arco di 14 anni.

Il ricordo dei The Cure

" Silenzioso, intenso, intuitivo, costante e immensamente creativo ", così lo ha ricordato la band nel messaggio di addio. Bamonte fu particolarmente apprezzato per il suo contributo al suono dal vivo dei Cure, grazie a uno stile elegante e a una grande sensibilità musicale, molto amati dai fan storici del gruppo.

Dopo aver lasciato la band nel 2005, in seguito alla decisione di Robert Smith di ridurre i Cure a trio, Bamonte proseguì la sua attività musicale in altri progetti, tra cui i Love Amongst Ruin. Tornò a collaborare con i Cure in occasione della loro introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019 e rientrò stabilmente nella formazione nel 2022.

Le ultime apparizioni

Negli ultimi anni aveva preso parte al tour mondiale Shows of a Lost World, suonando altri 90 concerti, definiti dalla band " tra i migliori della nostra storia ". L’ultima esibizione risale al 1° novembre 2024 a Londra, durante il concerto Show Of A Lost World, legato all’uscita dell’album di inediti Songs Of A Lost World. Le sue performance sono documentate anche nel film-concerto dedicato al tour, attualmente in programmazione nelle sale.

La band ha concluso il proprio messaggio rivolgendo un pensiero alla famiglia del

I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con tutti i suoi cari. Ci mancherà enormemente

musicista: "". Perry Bamonte lascia un segno profondo nella storia dei The Cure e nel cuore di generazioni di appassionati.