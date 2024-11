Mtv Europe Music Awards, Annalisa vince il premio come "Best Italian Act"

Ascolta ora 00:00 00:00

Allora è proprio il suo momento d’oro. Annalisa ha vinto il premio come "Best Italian Act" agli Mtv Europe Music Awards che vanno in scena stasera 10 novembre alla Co-Op Live Arena di Manchester.

È un riconoscimento significativo perché non arriva isolato ma si inserisce in un lungo contesto di successi che in tre anni hanno trasformato questa ragazza ligure, laureata in fisica e specializzata in caparbietà, in un autentico fenomeno non soltanto italiano. L'altro giorno infatti ha incassato ai "Los40 Music Awards 2024" di Barcellona il Premio Speciale "Fenomeno europeo dell’anno" mentre Sinceramente (tradotta in spagnolo in Cuando cuando cuando) è al numero uno della classifica di LOS40 il più importante network del Paese.

A dirla tutta la statuetta come "Fenomeno Europeo dell’Anno", non proprio il più facile dei riconoscimenti. E adesso? "L’obiettivo più difficile – dice Annalisa - è quello di mantenere questo passo.

Sicuramente lavorerò molto e anzi sto già lavorando per raggiungerlo. Da qui in poi mi concentrerò solo sulla scrittura con la mia squadra perché tutto parte dalle". Insomma, passata la raccolta di premi, ora si pensa al prossimo album.