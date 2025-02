La nuova tendenza della radio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo è appena finito ma le radio lo continueranno per le prossime settimane, a dimostrazione che vince davvero chi riesce ad «andare lungo» e non soltanto chi arriva prima all'Ariston. Ad esempio, i dati EarOne che vengono aggiornati in continuazione, diventando una forma di rilevazione molto simile, e forse ancor più credibile, di quella delle piattaforme streaming. Tanto per capirci, Lucio Corsi (foto) e Brunoris Sas, che finora non erano mai stati «passati» dalle radio con significativa continuità, hanno già invaso le playlist radiofoniche e si candidano a mini tormentoni di fine inverno. In ogni caso, nelle ultime rilevazioni su 150 emittenti, il brano La Cura per me di Giorgia ha totalizzato 872 passaggi su 117 emittenti, davanti ad Achille Lauro con 821 su 116. A seguire, Coma-Cose, The Kolors, Olly, Gaia, Elodie, Lucio Corsi, Brunori Sas e Fedez al decimo posto. Con l'allargamento della produzione sanremese a un pubblico giovanissimo, i rilevamenti radiofonici tornano a essere ancora più determinanti per individuare le tendenze e i gusti della fascia anagrafica che è la più grande «ascoltatrice» di musica leggera popolare.

Da notare l'assenza del rap tra i primi venti. Tony Effe è al tredicesimo posto con quella sorta di stornello che è Damme 'na mano e Shablo feat Guè, Joshia e Tormento sono al 21esimo gradino. Insomma, la musica è di nuovo cambiata.