Peppino Di Capri e quello "scandalo" con Carolina di Monaco che sconvolse il Principato e divenne un caso internazionale

Una notte davvero memorabile quella allo Sporting Club di Montecarlo, dove il nostro Peppino Di Capri si esibì per intrattenere l'alta società monegasca. L'atmosfera raffinata e molto formale si infranse di colpo quando l'artista napoletano iniziò ad eseguire la famosissima St. Tropez Twist. La principessa Carolina di Monaco spiazzò tutti quando decise di alzarsi e ballare il twist, rompendo ogni protocollo.

Era la fine degli anni '80. Incurante della propria posizione, la principessa Carolina salì direttamente sul palco, lasciandosi trasportare dalla musica. Tutto sotto gli occhi attoni dei presenti e preoccupati degli addetti alla sicurezza.

Fu un vero e proprio caso internazionale, perché se ne parlò ovunque. La vicenda fece tremare tutta Monaco. Le immagini della principessa finirono su tutti i giornali d'Europa, e non solo.

Parlando a Segnalisonori.it, Peppino Di Capri ha ricordato con piacere quel singolare episodio. "Mentre suonavo St. Tropez, Carolina di Monaco è salita sul palco per ballare con me uno scatenato twist. Non era mai successo che un membro della famiglia reale salisse sul palco per ballare", ha detto.

E in effetti fu qualcosa di straordinario.

Si parlò molto delladella principessa Carolina, che all'epoca era già un'icona di stile. Fu un grande riconoscimento per l'artista campano, capace di regalare un momento di felicità e spensieratezza a un membro della famiglia reale monegasca, costretto fin dalla nascita a regole rigidissime.