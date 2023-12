Il piano segreto di Amadeus, gran minestrone Ariston e i Jalisse: quindi, Sanremo...

- Forse speravate di no, o forse l’attendevate, ma anche quest’anno torniamo con la versione canterina di questa nostra rubrica quotidiana. Se non ve lo ricordate, vi rinfreschiamo la memoria: si chiama “Quindi, Sanremo…” e vi racconterà tutto il meglio (ma soprattutto il peggio) del Festival della canzone italiana.

- Amadeus ha annunciato i nomi dei big in gara che solcheranno il palco dell’Ariston. Che dire? Rispetto all’anno scorso il livello medio dell’intonazione dovrebbe essere un tantino più elevato grazie a Emma, Mannoia, Diodato, Renga, Amoroso, Annalisa. A questi vanno aggiunti anche Giorgia e Mengoni, che faranno da co-conduttori e le note sanno come prenderle. Per il resto è il solito gran minestrone di età, generi e influencer con cui Amadeus è bravissimo a lavorare per alzare lo share. Ci sono i più cliccati del momento (Annalisa, The Kolors, Geolier), i sentimentali (Mr. Rain e Sangiovanni), le novità interessanti e soprattutto tanti big veri che sanno il fatto loro. Il piano segreto di Ama è quello dare qualcosa a tutte le età sperando di incollare bisnonni, nonni, genitori, figli e nipoti al televisore. Riuscirà a fare meglio dell’anno scorso?

- Il numero degli artisti passa da 23 a 27, numero a cui occorre aggiungere anche i tre finalisti della versione giovanile della kermesse. Fico eh, siamo contenti di ascoltare tante belle canzoni. Piccolo problema: avete idea di quanto durerà questa ennesima edizione targata Ama? Abbiamo già ordinato 567mila capsule di caffè.

- Il conduttore e direttore artistico, nonché sovrano assoluto di Sanremo, ha pure presentato il palco. Per essere bello, è bello. Molto meglio di quella imbarazzante scenografia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ve la ricordate? Pareva la sede del dopolavoro ferroviario di un paesino nel triangolo rosso dell’Emilia Romagna.

- Chi è che gestisce i testi del sito ufficiale di Sanremo? Leggere “Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara…” fa venire la pelle d’oca. “Conseguentemente”? Manco i carabinieri nelle denunce si esprimono così.

- I Jalisse, dopo aver vinto nel 1997, vengono esclusi un’altra volta da Sanremo. Dovrebbero invitarli almeno sulla Costa Crociere, se ci sarà ancora, per premiare la loro perseveranza.

- La verità è che dopo le enormi polemiche di anno scorso pare che questo Sanremo possa puntare più alla musica che a far parlare di sé. Se non inviti Fedez, Rosa Chemical, Achille Lauro, Chiara Ferragni, Paola Egonu e compagnia cantante stai nei fatti cancellando dal copione i “cattivi” che fanno discutere. Con meno rischi di scandali, si dovrebbe parlare inevitabilmente di più dei testi e delle performance canore. E sarebbe un bene, ma forse non per lo share.