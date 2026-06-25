Il pop rock dei Maroon 5 apre la stagione degli IDays

Gli I Days 2026 sono finalmente al via, il cartellone della grande musica dell'estate milanese diventa sempre più ampio, aggiungendo l'Ippodromo Snai San Siro con appuntamenti che tireranno diritto fino ai primi di settembre. Nati quasi trent'anni fa come Indipendent Days Festival, gli I Days hanno saputo abituare la platea milanese a nomi di alto profilo, se si pensa che sotto questo nome sono passtai nomi come Green Day, Arctic Monkeys Liam Gallagher, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, The Offspring e tanti altri. Il rock ha avuto sempre una parte importante, e anche quest'anno può contare su alcuni passaggi importanti.

Il primo live atteso in città per questo cartellone è quello dei Maroon 5, protagonisti all'Ippodromo oggi, 25 giugno. Per la band guidata dalla voce caratteristica di Adam Levine è l'unica tappa italiana del loro tour mondiale che ha come colonna portante in scaletta, oltre a brani di successo costruiti in vent'anni di carriera (come She Will Be Loved, Sugar e Sunday Morning), quelli dell'ultimo album uscito nell'estate scorsa, «Love Is Like».

Venerdì 3 luglio tocca invece a Florence + The Machine (per loro un ritorno agli I Days dopo il sold out del 2023), formazione londinese guidata da Florence Welch al suo sesto album in attivo, l'ultimo dei quali «Everybody Scream» è stato pubblicato lo scorso autunno. Sullo stesso palco nella serata ci sono Manic Street Preachers, da sempre un fenomeno live con brani classici come You Love Us e Motorcycle Emptiness insieme a grandi hit come If You Tolerate This Your Children Will Be Next, fino ai brani più recenti come Decline & Fall. Completano la line up della serata gli irlandesi indie-rock Cliffords.

Inutile dire che tra i nomi più attesi all'Ippodromo Snai San Siro per quest'anno sono gli statunitensi Foo Fighters, poderosa formazione rock guidata dal cantante (ed ex batterista dei Nirvana) Dave Grohl: la band di Seattle festeggia con questo tour i trent'anni di carriera e il nuovo album di inediti, uscito ad aprile scorso, «Your Favorite Toy», dodicesima fatica discografia della formazione, il primo con il batterista Ilan Rubin ex Nine Inch Nails. La stessa sera, attese anche le due band britanniche Idles e Fat Dog.

Di rock dalle spalle larghe si parla anche nella serata del 6 luglio se si pensa che sullo stesso palco sono attesi i losangelini System Of A Down (45 milioni di dischi venduti nel mondo), Queen Of the Stone Age al ritorno agli I Days (erano stati qui nell'estate 2024) e Acid Bath dalla Louisiana, gruppo che nel 2024 si è riunito dopo un silenzio di più di tre lustri.

A fine estate, sul palco degli I Days toccherà (il 4 settembre) al curiosissimo, misterioso siciliano (mascherato dall'identità segreta) TonyPitony col suo mix di pop vintage e demenzialità.