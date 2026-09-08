RTL 102.5 e Radio Zeta in diretta dall’aeroporto di Roma Fiumicino dal lunedì al venerdì: una finestra sul mondo

Musica. Passeggeri. Arrivi e partenze. La prima radio d’Italia è in diretta anche quest’anno per quattro ore, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalla postazione fissa al centro della “Piazza” del Terminal 1 Partenze, proprio nel cuore dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, votato primo aeroporto d’Europa da 8 anni e settimo al mondo, che nel 2025 ha registrato per la prima volta oltre 51 milioni di passeggeri.

RTL 102.5 - nel corso di “Protagonisti” con Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto, il programma esilarante in onda dalle 19 alle 21 dal lunedì al venerdì - avrà Alessandra Vatta come inviata che intercetterà passeggeri, storie, aneddoti e curiosità all’interno di un format che unisce l’Italia da Nord a Sud con sindaci e tanti altri protagonisti. Anche Radio Zeta, dalle 17 alle 19, sarà in diretta dalla stessa postazione tutti i giorni.

Insomma, quattro ore di musica e intrattenimento, ogni giorno, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, porta internazionale d’accesso dell’Italia al mondo e crocevia di persone e destinazioni, in un racconto che, dalla postazione del Terminal 1, prosegue anche sui canali social di RTL 102.5 e Aeroporti di Roma, Società del gruppo Mundys.