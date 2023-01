"Amore infelice e altri guai". Cosa ci sarà nelle canzoni in gara a Sanremo

L'amore infelice e altri guai dominano i 28 brani in gara a Sanremo 2023. Questa la prima impressione che emerge dagli ascolti in anteprima riservati da Amadeus alla stampa. Lo stesso conduttore, a margine dell'incontro, ha ammesso che i testi e le atmosfere delle canzoni "sembrano risentire del clima di precarietà che si respira in questo momento storico tra crisi economica, guerra e una pandemia da cui stiamo venendo fuori". Con non poche sorprese.

Il rock, in questa edizione del festival, sarà quasi assente. Ne porta un accenno Gianluca Grignani con una rock ballad dedicata al padre, "Quando ti manca il fiato": un testo intenso scritto dallo stesso cantante con Enrico Melozzi. Colapesce e Dimartino rischiano di bissare il successo di "Musica Leggerissima" con Splash, dove cantano un amore difficile con un up tempo battistiano. Per il loro esordio all'Ariston gli Articolo 31 raccontano tra pop e rap "Un bel viaggio", quello che li ha riportati insieme dopo una separazione lunga più di 10 anni, mentre i Cugini di Campagna, dopo 53 anni di carriera, raccontano un amore complicato in "Lettera 22", brano scritto dalla Rappresentante di Lista. Grande ritorno sul palco, invece, per Paola e Chiara, che ci portano indietro con un brano dance anni '80, "Furore".

Con le "Parole dette male", Giorgia porta una ballad classica dagli accenti soul che racconta le ultime parole prima di un addio, tanto da aver fatto pensare a molti a un riferimento ad Alex Baroni (il cantautore scomparso in un incidente motociclistico nel 2002 a cui la cantante romana era legata sentimentalmente). Ma non è così, visto che il testo lo hanno scritto Alberto Bianco e Francesco Roccati. La neomamma Levante, in "Vivo", canta la resurrezione dalla depressione post parto in un brano in cui rivendica libertà per il corpo, mentre Anna Oxa ha scelto un brano dal sapore spirituale, "Sali", in cui invita a elevarsi "un'umanità andata a fondo". Grida "Lasciami" Checco dei Modà in un pezzo con le sonorità tipiche della band in cui canta il sogno dell'uscita dalla depressione. Di grande effetto "Due vite" di Marco Mengoni, ballad sulle complicazioni delle relazioni.

Ma a parlare delle difficoltà dell'amore sono soprattutto i più giovani in gara. Gianmaria parla di un amore complicato in un pezzo in bilico tra la trap e l'elettopop, "Mostro". Parla di momenti in cui è necessario farsi aiutare, "Supereroi", il brano trap di Mr. Rain scritto con Federica Abbate. Stupisce "Made in Italy" di Rosa Chemical che, tra trap e melodia, con accenti swing, propone una sorta di sovranismo fluido. "Se poi domani" di Lda, all'anagrafe Luca D'Alessio, è una ballad melodica sulla paura di perdere l'amore che aspira alla classicità di maestri come Massimo Ranieri. Pure per Lazza c'è un amore infelice in "Cenere", un brano che si muove tra trap e rap, con inserti black in inglese, e che ha riferimenti autobiografici. Ariete propone in "Mare di gua"i una ballad sulla quotidianità dell'amore tra donne. Ritmo serrato e atmosfere rock per le "Cause perse" di Sethu, anche lui alle prese con incomprensioni sentimentali. Non va meglio al più melodico Tananai che in "Tango" racconta che "non c'è un amore senza una ragazza che pianga".

Diverte Leo Gassmann con "Terzo cuore", un pezzo squisitamente pop, anche questo alle prese con i "mille problemi e mille guai" dell'amore, scritto dal frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti. Il disagio sentimentale di Shari prende forma in "Egoista" a suon di barre rap, mentre quello del giovane Olly passa per l'elettropop in "Polvere". Ultimo non smentisce la sua attitudine con "Alba". Una rottura amorosa con strascichi e incompresioni è al centro di "Il bene nel male" di Madame, che canta su un ritmo dance. A proposito delle vicende giudiziarie della cantante, indagata per il presunto utilizzo di un green pass falso, Amadeus torna a chiarire che la cantante resterà in gara, "perché il festival non anticipa le decisioni dei giudici su un'inchiesta ancora in corso" e perché Madame "nel Sanremo 2021 si sottopose ai tamponi ogni 36 ore come chiunque altro coinvolto nel festival".