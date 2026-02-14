Sanremo 2026, polemiche tra i protagonisti della kermesse: cos'è successo

Mancano pochi giorni all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo e pare che ci siano già diversi malumori tra i personaggi illustri che parteciperanno all'evento. Dopo le polemiche sui co-conduttori, l'attenzione si è spostata su un personaggio davvero importante fra i tanti protagonisti del Festival, vale a dire Dalia Gaberscik.

Figlia di Giorgio Gaber e di Ombretta Colli, Dalia Gaberscik è la titolare della società di comunicazione Goigest oltre che la vicepresidente della Fondazione Gaber. Si tratta di una delle più autorevoli responsabili dell'ufficio stampa e della comunicazione nel panorama musicale italiano. Questo fa di lei una figura centrale del dietro le quinte della kermesse canora. La donna cura le comunicazioni di artisti celebri come Laura Pausini, Gianluca Gazzoli, Achille Lauro, Eros Ramazzotti, Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga.

Stando a quanto riportato da Dagospia, in fatto che molti degli assistiti da Dalia Gaberscik facciano parte del cast di Sanremo non sarebbe un caso. Ciò avrebbe portato a mormorii e a malumori interni. "Cos'hanno in comune Laura Pausini (co-conduttrice di Sanremo), Gianluca Gazzoli (conduttore di Sanremo Giovani), Achille Lauro (co-conduttore), Eros Ramazzotti (super ospite musicale), Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga, entrambi cantanti in gara? Sono tutti gestiti dalla onnipotente Dalia Gaberscik", si legge infatti sul sito di Roberto D'Agostino.

Quali siano questi malumori non è dato saperlo, anche se si possono intuire.

Intanto, sempre secondo rumors riportati da Dagospia, pare che Laura Pausini, reduce dalla sua esibizione alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, stia passando un momento di crisi.

In tanti l'hanno criticata per la sua interpretazione dell'inno nazionale e per lei sarebbe stato difficile incassare. C'è addirittura chi ha parlato di playback, un attacco che l'ha molto ferita.

Insomma, questo Sanremo 2026 non è ancora cominciato, ma sta già facendo parecchio discutere.