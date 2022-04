Addio a Giuseppe Mandara, il "re delle mozzarelle"

Il mondo della ristorazione, e non solo, è in lutto. All'età di 76 anni si è spento Giuseppe Mandara, titolare dell'omonima azienda di prodotti caseari con sede a Mondragone, nel Casertano. Un marchio conosciuto ed apprezzato sia in Italia che all'estero. Una vera e propria eccellenza della tavola che è valsa all’imprenditore il soprannome di "re delle mozzarelle".

I primi successi dell'azienda arrivano già nel lontano 1960, quando nacque la catena di cremerie specializzate nella vendita di latte e derivati. Giuseppe inizia a guidare il gruppo dal 1983. Le sue idee creative e la sua voglia di mettersi in gioco sono state linfa vitale per l’azienda.

Fu lui il primo a portare le mozzarelle di bufala fuori dal territorio di produzione. Una sfida vinta anche grazie all'invenzione del "Brik", il contenitore in cartone paraffinato, che ha consentito di esportare il prodotto, che come si legge nel sito dell’azienda è unico nel sapore e assolutamente naturale nei suoi pochi e semplici ingredienti, in tutta Italia prima e nei Paesi esteri poi.

"Conoscevo Peppino Mandara da sempre. Ci legava una fraterna amicizia. Con lui ho condiviso gli anni più belli e spensierati della giovinezza. Nel suo comparto lavorativo aveva raggiunto traguardi straordinari. La sua scomparsa mi addolora profondamente". È quanto ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud ed ex deputato. "Abbraccio affettuosamente la sua bella famiglia" , ha aggiunto Laboccetta promettendo che parteciperà al funerale che si terrà oggi alle 16.30 presso la chiesa di San Pasquale a Chiaia a Napoli.

Giuseppe "Peppino" Mandara era originario di Mondragone, dove ancora oggi ha sede lo stabilimento, ma da tempo viveva nel capoluogo partenopeo.