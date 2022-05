Follia ad Afragola, in due sullo scooter con una Vespa in braccio

Di cose strane e pericolose sulle strade ne accadono purtroppo tante. Ma quanto accaduto ad Afragola, un comune in provincia di Napoli, per certi versi le batte tutte. Perché non solo è stata sfidata la legge ma anche la forza di gravità. L’impresa clamorosa, se così la si può definire, è stata compiuta da due uomini in sella ad uno scooter. Questi ultimi, mentre stanno percorrendo la carreggiata sul mezzo, ne trasportano un altro, per la prcisione una Vespa, in braccio. Una fatica che non poteva passare inosservata.

Un cittadino, infatti, è riuscito a registrare con il telefono quel capolavoro di sconsideratezza ed ha inviato le immagini al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che, a sua volta, ha pubblicato il filmato sui social. "Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter" , è il messaggio di chi ha girato il video. L’esponente politico si limita a commentare con un " Incredibile ". In breve tempo, e non potrebbe essere altrimenti, il filmato è diventato virale.

Le immagini sono sconcertanti. L’impresa viene compiuta di sera. Chissà, forse il momento non è casuale. I due potrebbero aver pensato di sfruttare le il buio per portare a termine quell’insolito trasporto. Mentre uno dei due guida con grande fatica lo scooter, il giovane seduto sul sedile del passeggero tiene in braccio una Vespa come se nulla fosse.

Nel filmato si sente la voce della persona che sta riprendendo la scena che, sgomento, evidenzia la pericolosità di quanto sta accadendo a pochi metri da lui. Va, inoltre, evidenziato che a rendere ancora più sconvolgente il tutto vi è il fatto che almeno un uomo sullo scooter non ha il casco. Non sappiamo se il trasporto sia stato completato con successo.