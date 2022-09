"I fuochi d’artificio li regalo io", l’omaggio di Iervolino per la festa patronale di Salerno

Da quando ha acquistato la Salernitana calcio, l’imprenditore 44enne napoletano Danilo Iervolino, diventato famoso in Italia non tanto per aver fondato l’Ateneo online “Pegaso”, ma per averlo venduto a un fondo americano per un miliardo di euro, si è legato in maniera particolare alla città di Salerno. L’ultimo episodio, che dimostra l’attaccamento di Iervolino ai residenti, riguarda la sua offerta di pagare i fuochi d’artificio per la festa patronale di San Matteo. La notizia è stata accolta in maniera entusiasta, e non solo dai fedeli, ma nonostante il bel gesto del presidente della Salernitana, non è detto che lo spettacolo pirotecnico si terrà.

A quanto pare il Comune è titubante per questioni di sicurezza e di ordine pubblico e sarebbe orientato a vietare lo svolgimento dello spettacolo dei fuochi d’artificio. Un vero e proprio "affronto" per i salernitani, che non vogliono rinunciare a una tradizione consolidata, e per lo stesso Iervolino, il quale vorrebbe fare questo dono alla città. La sensazione è che il sindaco e la giunta sapranno trovare il giusto compromesso tra i desideri dei fedeli e le ragioni di ordine pubblico. È troppo importante la festa di San Matteo del 21 settembre per provocare malumori tra i cittadini.