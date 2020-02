Incendio in un’abitazione: vigili del fuoco bloccati da vetture in sosta selvaggia

Momenti di terrore nel quartiere Vasto di Napoli, dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento. A rendere più complicate le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco una serie di vetture parcheggiate in maniera irregolare. La sosta selvaggia, uno dei mali endemici della città partenopea, ha rischiato di trasformare in tragedia un incidente che si poteva controllare con estrema facilità. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo densa e acre, che ha messo in allarme i residenti.

Giunti sul posto i pompieri sono rimasti bloccati con l’autobotte, poiché alcune macchine parcheggiate in malo modo impedivano il passaggio. A denunciare l’episodio è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Non è la prima volta che i soccorsi vengono ostacolati dall'inciviltà di chi crede di essere il padrone della strada – ha detto l’esponente politico – e non sarà nemmeno l’ultima se non si prendono provvedimenti. Questa volta tutto si è risolto per il meglio ma non possiamo sempre contare sul colpo di fortuna o sugli interventi eroici e coraggiosi dei cittadini, ci deve essere una regolarità che può essere garantita dalla civiltà e dal rispetto delle regole. Chi ostacola i soccorsi con comportamenti irresponsabili deve essere punito duramente, è l’unica soluzione".

L’anziana donna che era rimasta nell’appartamento è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, nonostante gli impedimenti delle vetture fuori posto. Qualche tempo fa, sempre in città, un altro incendio in un appartamento di via Venezia ha messo in difficoltà i pompieri. Il fuoco si è propagato sul terrazzo di un edificio di 4, a pochi passi da piazza Garibaldi. Ad allertare gli abitanti dello stabile sarebbe stato un parcheggiatore che si trovava in zona.

“Ha cominciato a suonare ai citofoni per far uscire tutti”, ha rivelato Williams, un 25enne che si trovava sul posto quando la nube di fumo e le lingue di fuoco hanno iniziato ad espandersi. “All’inizio era solo fumo – ha raccontato – poi è divampato l’incendio ed è iniziato il panico. Una signora si è affacciata, non aveva ancora capito cosa stava succedendo. Si trovava sul balcone vicino a quello della diretta interessata”. La donna si trovava all’ultimo piano, proprio sotto al terrazzo su cui le fiamme stavano prendendo piede. Dall’alto a un certo punto è crollata una trave di una tenda da sole, precipitata al suolo senza colpire nessuno. Una coltre di fumo nero era visibile a distanza e fortissimo è stato il boato provocato dalle esplosioni, sentito anche in altre zone del centro cittadino. Diversi i curiosi sopraggiunti. Una folla si è accalcata intorno all'area transennata dalle forze dell'ordine intervenute.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia di Stato, che hanno provveduto a evacuare le abitazioni. La strada è stata chiusa al transito e si è provveduto a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. A causare il rogo sarebbe stato un cortocircuito. Nella parte di terrazzo che ha preso fuoco si trovavano degli elettrodomestici e bombole di gas che sarebbero esplose. Lo spazio incendiato, secondo quando chiarito da alcuni residenti, sarebbe nella disponibilità di uno dei condomini che lo avrebbe preso in affitto e probabilmente vi aveva allestito un angolo barbecue. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Si contano solo danni, rimasti principalmente circoscritti a quella parte del palazzo dove si è sviluppato l’incendio.

