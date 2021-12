Milan sconfitto dal Napoli: "È la mano della camorra". Bufera per il tweet del vicesindaco

Ha creato polemiche e malumori a Napoli il messaggio sui social network lanciato da Alessandro Albanese, vicesindaco di Ceramo, piccola cittadina in provincia di Novara, tifosissimo del Milan. Al termine della partita persa dalla sua squadra del cuore contro il Napoli non ha contenuto la sua rabbia per quella che gli è sembrata una sconfitta immeritata. “Altro che la mano de dios, questa è la mano della camorra!” , ha scritto su Twitter l’esponente politico. A far scattare l’irritazione di Albanese il gol annullato a Kessie. L'episodio chiave è stato contestato sia dal tecnico dei rossoneri Stefano Pioli sia dai tifosi del Milan, che sui social si sono scatenati.

Il vicesindaco di Ceramo è andato anche oltre, come riporta Napoli Today, per poi fare un passo indietro quando è stato travolto da offese e insulti sul suo profilo di Twitter. Prima, l’amministratore ha provato a correggere il tiro, ma inutilmente. “Probabilmente è esagerato – ha aggiunto – parlare di camorra ma quanto accaduto in Milan-Napoli qualche dubbio lo fa venire, quantomeno dal punto di vista sportivo. Avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se fosse avvenuto a parti invertite” .

Il protrarsi della polemica ha convinto Albanese a cancellare i post precedenti e a scriverne uno nuovo. “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso per un certo termine utilizzato dopo ‘a caldo’ dopo Milan-Napoli, il tweet è stato da rimosso” . Ha chiuso la diatriba in questo modo il vicensindaco, probabilmente consigliato anche da qualche persona fidata, per evitare ripercussioni più gravi.