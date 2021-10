Movida selvaggia, il nuovo sindaco Manfredi vuole la linea dura

La movida selvaggia continua a creare disagi nei punti nevralgici della città di Napoli. Il bollettino dello scorso fine settimana segnala gli ennesimi episodi di violenza, con tafferugli e risse, in particolare nel centro storico, dove un nigeriano di 40 anni è finito in ospedale in seguito a una lite con un altro extracomunitario. Stessa sorte è toccata a due giovani di 14 e 16 anni, trasportati al pronto soccorso del Pellegrini. Il primo è stato aggredito con calci e pugni, mentre il secondo ha subito una ferita non grave da arma da taglio.

La novità è che anche la sinistra ora sembra accorgersi del fatto che a Napoli c’è un problema di sicurezza. Il neo sindaco Gaetano Manfredi, a differenza del predecessore Luigi De Magistris, ha deciso di affrontare in maniera concreta la cosiddetta mala movida. In questa direzione vanno le due delibere proposte dall’assessore alla Legalità Antonio De Iesu.

Grazie ai provvedimenti dell'esecutivo, il Comune di Napoli parteciperà al bando regionale che finanzia due progetti specifici: il rafforzamento del numero dei vigili urbani per il prossimo anno; tre pattuglie automontate in più e nove agenti nelle zone maggiormente a rischio, in modo da garantire maggiori controlli sul territorio, specie nelle ore serali, e l’acquisto di nuovo materiale informatico per la polizia municipale utile per la verifica del rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti. Lo spauracchio resta la movida, oggetto di discussione nell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo cittadino ha partecipato all’incontro evidenziando come la sua amministrazione sarà impegnata in prima linea in tema di sicurezza, per cercare di ridimensionare i fenomeni violenti che si ripetono ogni settimana.

A tal proposito, il sindaco Manfredi ha anche annunciato che sarà avviato un tavolo di confronto permanente con i commercianti e i residenti delle aree maggiormente in pericolo per discutere del fenomeno e per trovare soluzioni condivise. L’obiettivo è creare un collegamento tra le diverse forze dell’ordine, in modo da garantire un servizio di controllo più efficace sul territorio. Per fare ciò, l’amministrazione comunale si è impegnata a intercettare qualsiasi tipo di finanziamento pubblico utile a rendere più forte l’azione di sorveglianza. La nuova giunta di centrosinistra, cavalcando un tema molto caro al centrodestra, ha scelto la linea dura contro la movida. L’obiettivo è quello di evitare che i fine settimana a Napoli diventino l’occasione per creare caos e per usare violenza in maniera gratuita.