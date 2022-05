Il cartomante-sensitivo dice no al sindaco: "Non entrerò nel suo staff"

La notizia ha fatto il giro dei media e dei social, prima di sgonfiarsi come neve al sole. Troppo ghiotta per i giornali e le televisioni l’idea del sindaco di Sorrento Massimiliano Coppola di assumere nel suo staff Raffaele Guida, conosciuto negli ambienti della chiromanzia della Campania con il nomignolo di “Lello il sensitivo”. Peccato che il designato al posto in amministrazione abbia rifiutato l’incarico. Era stato Il Fatto Quotidiano ad anticipare la notizia e l’inusuale scelta del primo cittadino non era certo passata inosservata. Guida è conosciuto un po’ da tutti per i suoi trascorsi nelle reti televisive locali, in particolare nelle province di Napoli e Caserta.

Puntuali, in passato, i suoi collegamenti in diretta, con le telefonate dei telespettatori e i consigli del sensitivo su amore, lavoro e salute. Una celebrità per tanti che gli hanno dedicato gruppi a sostegno sui social network. “Purtroppo la notizia non c’è più – ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno il sindaco Coppola – poiché Raffaele Guida ha comunicato già due giorni fa a me e al Comune, a mezzo Pec, che non accetta l'incarico. Probabilmente, da quanto ho capito, assumerà altrove un altro ruolo amministrativo” . Sembra essere davvero rammaricato il primo cittadino, che ci teneva ad avere nella sua squadra il sensitivo.