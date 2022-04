Notte di sangue e terrore ad Acerra: due giovani morti in una sparatoria

Sangue nella notte ad Acerra, comune in provincia di Napoli. Due giovani del posto, già noti alle forze dell’ordine, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. A perdere la vita nella sparatoria, della quale ancora non sono state accertate le dinamiche, sono stati Pasquale Di Balsamo, di 22 anni, e il 21enne Vincenzo Tortora.

Era circa l'1.30, secondo una prima ricostruzione dei fatti, quando alla clinica Villa dei Fiori è stato portato Tortora. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: il giovane presentava diverse ferite provocate da colpi di arma da fuoco, di cui uno alla testa. Dopo circa un quarto d'ora il personale del 118 ha trasportato nel nosocomio acerrano anche Di Balsamo. Il 22enne era stato raggiunto da tre proiettili: uno di questi, penetrato nel costato, è risultato fatale. Nonostante l’intervento dei medici il ragazzo è deceduto nella clinica.

Tortora, in fin di vita a causa delle lesioni riportate, è stato trasferito d’urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Anche per lui non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto in mattinata.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. I militari dell'Arma in poco tempo sono riusciti ad individuare il luogo in cui si è verificata la sparatoria: si tratta di via Leonardo da Vinci, strada situata nel pieno centro di Acerra. La via si trova a ridosso del Castello dei Conti dove lo scorso 25 aprile si è tenuta la cerimonia per l'anniversario della Liberazione alla quale ha preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e del Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna.

Oltre ad effettuare tutti i rilievi del caso, i carabinieri stanno acquisendo le immagini da telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero essere elementi utili per ricostruie la vicenda e dare un volto ai responsabili del grave fatto di sangue.

Anche se attualmente non risulta ancora alcune legame tra le vittime e la criminalità organizzata, le indagini non trascurano alcuna pista. Per questo, anche in considerazione delle modalità dell’agguato, le forze dell'ordine non possono escludere il raid di stampo camorristico.

Sulla sparatoria costata la vita ai due ragazzi è intervenuto il senatore del gruppo Misto Sandro Ruotolo che in messaggio pubblicato su Twitter ha espresso la propria posizione: "Due giovani di 21 e 22 anni, per sempre. Il duplice omicidio è accaduto nella notte, ad Acerra, nel napoletano. Colpisce l'età delle due vittime. Non basta più indignarsi. Bisogna schierarsi e individuare subito una strategia per disarmare Napoli. Non c'è più tempo da perdere".