Rubato l’albero di Natale nel palazzo del consiglio comunale

È una consuetudine, a Natale, rubare gli alberi addobbati nei luoghi pubblici di Napoli. Quest’anno a "sparire" è stata l’installazione predisposta dall’amministrazione Manfredi nell’androne del palazzo di via Verdi, sede del consiglio comunale. Il furto è avvenuto in serata e i primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli operatori della ditta di pulizie “Napoli Servizi”, i quali nelle prime ore del mattino hanno scoperto che l’albero di Natale non c’era più. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato le indagini. Dai primi riscontri è emerso che il portone non è stato forzato. Probabilmente qualcuno ha dimenticato di chiuderlo e i ladri hanno potuto mettere a segno il loro “colpo” con estrema facilità.

Il palazzo del consiglio comunale non è dotato di videosorveglianza e non sarà semplice scovare gli autori del deprecabile gesto, anche se i vigili urbani contano di ricavare indizi dalle telecamere di sicurezza della vicina banca. “Si tratta sicuramente di un atto vandalico compiuto da ragazzini – ha dichiarato a la Repubblica l'assessore alla Polizia municipale, Antonio De Iesu – è evidente che devono essere adottate sia delle misure tecnologiche, sia difese passive per evitare che altri possano introdursi con tanta facilità e rubare materiale ben più importante. Quanto è accaduto è inquietante non tanto per l'albero rubato, infatti, ma sotto il profilo della sicurezza in un palazzo istituzionale”.

L’episodio, in ogni caso, non è passato inosservato. La minoranza, con l’ex candidato sindaco Catello Maresca, ha chiesto alla presidente del consiglio comunale Enza Amato di predisporre una verifica delle condizioni di sicurezza della struttura e all'autorità giudiziaria un pronto intervento per individuare responsabili e motivazioni dietro il furto. In passato altri alberi di Natale sono stati portati via a Napoli, in particolare nella Galleria Umberto. A dicembre di due anni fa l’ultimo episodio, con una banda di teppisti che ha portato via “Rubacchio”, l’albero di Natale decorato che è stato ribattezzato con questo nome proprio perché continuamente rubato dalle baby gang.