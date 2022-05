Pistola in faccia a bambino per portare via lo scooter

Quella appena trascorsa è stata una notte di puro terrore per Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca (associazione di volontariato che si occupa di minori a rischio nella zona di piazza Mercato), e per suo figlio di 11 anni. I due, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito all’evento di beneficenza della "Partita del Cuore" giocata allo stadio Maradona di Napoli, sono stati bloccati e rapinati dello scooter da alcuni uomini armati.

L’azione criminale è avvenuta poco dopo le 23 in via Marina, all'altezza di Porta di Massa. "Al rientro dalla partita, 5 balordi armati hanno accerchiato me e mio figlio di 11 anni x portarsi via lo scooter!", ha scritto su Facebook Wurzburger. Quest’ultimo ha evidenziato che "puntare una pistola ad un ragazzino non è solo da vigliacchi, ma molto di più".

I malviventi erano giovani, con il volto nascosto da casco e mascherine ed hanno agito in pochi secondi. Appena preso il "bottino" i criminali si sono dileguati nel traffico riuscendo a far perdere le proprie tracce.

La paura per quanto accaduto non si può cancellare. Quanto meno le vittime della rapina sono rientrate in possesso dello scooter rubato. Il mezzo, infatti, è stato trovato questa mattina dai carabinieri in via Palazziello a Volla. "Ho sempre avuto fiducia nelle forze dell'ordine, oggi più di prima! Ringrazio l'arma dei carabinieri per aver recuperato lo scooter in zona Volla! Grazie a tutti per la solidarietà" , si legge in un altro post pubblicato da Wurzburger corredato dalla foto del mezzo ritrovato.

Le indagini su quanto accaduto, però, proseguono. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili della rapina. Nella zona sono presenti diversi sistemi di videosorveglianza.

Secondo quanto trapela è possibile che la stessa banda possa aver compiuto un altro colpo poco prima di rapinare Wurzburger e il figlio. In piazza Municipio cinque persone avrebbero accerchiato un uomo che si trovava bordo di uno scooter. Dopo avergli puntato contro la pistola, hanno portato via il mezzo e si sono allontanati.