31 dicembre, ecco quali saranno i supermercati aperti: dove andare a fare la spesa

Il 31 dicembre si preannuncia, come ogni anno, una giornata frenetica, ricca di preparativi e acquisti da fare all'ultimo minuto; per evitare di trovare le serrande abbassate, è fondamentale conoscere gli orari dei supermercati. Purtroppo non vi è una regola precisa, dato che orari e aperture dipendono dalle varie catene proprietarie dei punti vendita. Il consiglio è sempre quello di informarsi prima di uscire di casa, onde evitare delusioni e viaggi a vuoto.

Ad ogni modo, sono tanti i punti vendita che saranno aperti anche nel giorno di Capodanno. Aldi, Esselunga e Lidl, ad esempio, sono spesso aperti, anche se ovviamente avranno degli orari ridotti per permettere ai dipendenti di tornare a casa un po' prima. I punti vendita saranno aperti di mattina, e anche una parte del pomeriggio, chiudendo poi anticipatamente. Per quanto riguarda il primo gennaio, invece, le serrande resteranno abbassate. Stesso discorso anche per altri supermercati come il Famila, la Pam, Iper e l'MD. Anche questi punti vendita apriranno il giorno del 31 dicembre, facendo orario ridotto, per poi tenere chiuso il primo giorno del nuovo anno. Medesimo orario anche per i punti vendita Bennet.

Veniamo poi alla Coop, che ha invece annunciato una maggiore flessibilità negli orari. In linea di massima i punti vendita saranno aperti, ma non escluse delle eccezioni locali. In alcune zone, come quelle turistiche, o nelle aree di servizio, è possibile che gli esercizi commerciali chiudano un po' più tardi, senza sfruttare la possibilità di chiudere anticipatamente. Sarà così anche per Carrefour, che prevede a sua volta delle eccezioni. In questo caso è importante consultare bene gli orari.

Anche il Conad sarà aperto nella giornata del 31 dicembre, sebbene con orari non

uniformi per tutti i punti vendita. Nelle Isole e nel Sud Italia, infatti, saranno applicati degli orari ridotti. In altre città, invece, è addirittura garantita l'apertura nel primo giorno dell'anno, anche se con orari ridotti.