Abbandonato in strada dentro un sacchetto: neonato ricoverato in codice rosso a Milano

Orrore a Cinisello Balsamo, tra via Monte Ortigara e via Pasubio, dove una donna che passeggiava con il suo cane ha sentito dei vagiti provenire da un sacchetto di plastica abbandonato sotto a un albero. Dopo essersi avvicinata ha trovato all’interno della busta un neonato avvolto da una coperta. Pare che nel sacchetto ci fosse anche la placenta.

Il piccolo è ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dove è arrivato in codice rosso. Le indagini sono state affidate alla polizia, che passerà aal setaccio anche le telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di dettagli utili.