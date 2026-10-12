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Nazionale

Abbandonato in strada dentro un sacchetto: neonato ricoverato in codice rosso a Milano

La scoperta choc di una donna che passeggiava col suo cane a Cinisello Balsamo e ha sentito i vagiti del piccolo, avvolto in una coperta e infilato in una busta

Redazione web
Cinisello neonato abbandonato
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Orrore a Cinisello Balsamo, tra via Monte Ortigara e via Pasubio, dove una donna che passeggiava con il suo cane ha sentito dei vagiti provenire da un sacchetto di plastica abbandonato sotto a un albero. Dopo essersi avvicinata ha trovato all’interno della busta un neonato avvolto da una coperta. Pare che nel sacchetto ci fosse anche la placenta.

Il piccolo è ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dove è arrivato in codice rosso. Le indagini sono state affidate alla polizia, che passerà aal setaccio anche le telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di dettagli utili.

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