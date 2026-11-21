Le manifestazioni di ieri si sono concluse con l’ennesima conta dei feriti tra le forze dell’ordine, un evento straordinario che purtroppo in Italia è diventato amministrazione ordinaria quando si convocano le piazze per le manifestazioni. Il bilancio anche questa volta è superiore a 10 tra Roma, Venezia e Bologna. Nella Capitale un agente è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere a causa di una bomba carta che l’ha raggiunto a una gamba. A Bologna tra i feriti risultano esserci anche un funzionario della Digos. “I manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza, rendendo necessario l’intervento dei reparti, che li hanno respinti attraverso manovre di alleggerimento e l’impiego degli scudi. L’azione è stata impedita dal dispositivo di ordine pubblico predisposto a tutela dell’obiettivo, con i reparti della Polizia di Stato schierati nelle pertinenze di vicolo Santa Lucia” , ha fatto sapere la Questura.

“Sette poliziotti feriti, sei a Roma e uno a Venezia: è il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, delle manifestazioni per lo sciopero di oggi. A Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione, contro gli agenti sono state lanciate bottiglie e persino cartelli stradali, divelti e usati come lance. Sono rimasti feriti cinque agenti del Reparto Mobile di Roma e uno della Questura”, dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “A Venezia un agente del Reparto Mobile di Padova è rimasto ferito durante le cariche di alleggerimento. A Ravenna è stato imbrattato un furgone della Polizia, mentre a Padova la tangenziale è stata bloccata per circa due ore prima di essere riaperta al traffico. In tutte e tre le città erano impegnati nei servizi di ordine pubblico i colleghi del Reparto Mobile di Padova”, ha dichiarato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, ribadendo che gli agenti feriti “erano in piazza per garantire a tutti il diritto di manifestare e chi li ha aggrediti deve risponderne”.

Una speranza comune, anche se per ora sono pochi quelli che hanno effettivamente risposto delle aggressioni a pubblico ufficiale che si verificano durante le manifestazioni. “Aggredire chi indossa la divisa, lanciare bottiglie, petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine significa superare ogni limite. Il diritto di sciopero e quello di manifestare non possono diventare un alibi per la violenza”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha voluto evidenziare come, ancora una volta, colpisce “il silenzio di una parte della sinistra che dovrebbe prendere le distanze in maniera netta da chi trasforma le piazze in occasioni di scontro. Invece li vediamo scendere in piazza e alimentare animi in tensione”. Ed è ovvio, anche se non a tutti, che “la libertà di manifestare non è libertà di aggredire. Le forze dell’ordine garantiscono la sicurezza di tutti i cittadini e meritano rispetto, sostegno e tutela. Chi pensa di poter usare la piazza per intimidire, aggredire e mettere a rischio la sicurezza degli altri deve avere una risposta chiara da parte dello Stato”.