Hanno vent’anni, non si conoscevano e sono diventati i protagonisti di uno dei momenti più significativi dello sciopero generale a Roma. Mentre davanti al ministero dell’Istruzione volavano bombe carta, bottiglie e altri oggetti contro le forze dell’ordine, Andrea Pacifico e Marcos hanno deciso di mettersi in mezzo, sedendosi sulla scalinata accanto ai poliziotti in tenuta antisommossa. “Adesso colpite anche noi”, hanno gridato ai manifestanti violenti, nel tentativo di fermare gli scontri. Tutto è accaduto intorno alle 14, quando il corteo studentesco ha raggiunto il ministero dell’Istruzione e del Merito, a Trastevere. Una parte dei manifestanti, molti dei quali incappucciati, ha cominciato a lanciare petardi, sampietrini, bottiglie di vetro e persino un monopattino contro gli agenti. È stato proprio Andrea, originario di Formia e fino a poco tempo fa studente di Storia alla Sapienza, a intervenire per primo. Ha spostato il monopattino dalla scalinata e si è rivolto ai manifestanti: “Colpite anche me adesso”. Poco dopo lo ha raggiunto Marcos, nato in Brasile e studente di cinema a Roma, che aveva partecipato alla manifestazione dopo il turno di lavoro. “Non ci conosciamo, ma ho visto il suo gesto e mi sono unito a lui”, ha raccontato. I due si sono seduti tra i poliziotti, cercando di convincere gli altri ragazzi a interrompere il lancio di oggetti. Un intervento che ha contribuito ad allentare la tensione, anche se le cronache riferiscono che alcuni lanci siano proseguiti. Marcos ha chiarito di condividere le ragioni della protesta, ma non i metodi utilizzati da alcuni partecipanti. “Non ha senso questa violenza”, ha spiegato, ricordando che “sotto a quei caschi ci sono delle persone”. Il suo gesto, ha precisato, non voleva essere uno schieramento a favore della polizia, ma un tentativo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, mettendo in pericolo anche gli stessi manifestanti. Dello stesso avviso Andrea, che a Repubblica ha raccontato di aver avuto paura e ha chiesto di non essere strumentalizzato politicamente, precisando di essere di sinistra. “A che serve tutta questa violenza? Solo a spostare l’attenzione”, ha osservato, spiegando che gli scontri rischiano di oscurare le ragioni della mobilitazione.

La loro scelta, però, non è stata accolta bene da una parte del corteo. “Buffoni”, “pagliacci”, hanno urlato alcuni, accusandoli di voler attirare l’attenzione delle telecamere. Qualcuno ha persino lanciato dell’acqua contro Andrea, mentre altri lo invitavano ad allontanarsi dagli agenti. “Eccoti i tuoi 15 minuti di visibilità”, gli hanno gridato. Manifestare è un diritto, ma la violenza, sostengono, finisce per danneggiare anche chi scende in piazza pacificamente. Un messaggio arrivato proprio nel momento in cui la protesta romana aveva raggiunto il livello più alto di tensione.